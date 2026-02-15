Сильні морози та мокрий сніг: коли зіпсується тепла погода у Львові

На найближчому тижні вітер у Львові може розгулятись до 14 м/с

У Львові поки що тепло, проте незабаром очікується похолодання. Показники на термометрах можуть одразу впасти до -10…-12 градусів.

Коли очікуються такі перепади температури, спрогнозували у двох синоптичних ресурсах. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

За прогнозом "Мeteofor", морози вдарять вже на початку тижня:

Понеділок: вдень близько -5 С°, вночі до -10 С°;

вдень близько -5 С°, вночі до -10 С°; Вівторок-середа: температура підвищиться до -2 С° вдень, вночі впаде -9…-7 С°. В середині тижня йтиме сніг;

температура підвищиться до -2 С° вдень, вночі впаде -9…-7 С°. В середині тижня йтиме сніг; Четвер: вдень близько 0 С°, вночі -5 С°. Можливий невеликий мокрий сніг;

вдень близько 0 С°, вночі -5 С°. Можливий невеликий мокрий сніг; П’ятниця: знову похолодання до -2 С° вдень та -5 С° вночі;

знову похолодання до -2 С° вдень та -5 С° вночі; Субота-неділя: короткочасне потепління до +1 С° вдень, вночі буде -3 С°. 22 лютого очікується дощ зі снігом.

Окрему увагу варто звернути на пориви вітру — вони можуть сягати 11-14 м/с, особливо наприкінці тижня.

Коли вдарять морози у Львові. Фото: скріншот з Мeteofor

Інший прогноз від "Погода.Мета" передбачає ще більш холодні ночі:

Понеділок: -5 С° вдень, до -12 С° вночі;

-5 С° вдень, до -12 С° вночі; Вівторок: -1 С° вдень, -8 С° вночі;

-1 С° вдень, -8 С° вночі; Середа-четвер: близько 0 С° вдень, -8…-4 С° вночі, можливий невеликий сніг та дощ;

близько 0 С° вдень, -8…-4 С° вночі, можливий невеликий сніг та дощ; П’ятниця: -2 С° вдень, до -10 С° вночі;

-2 С° вдень, до -10 С° вночі; Субота: 0 С° вдень, до -12 С° вночі, мінлива хмарність;

0 С° вдень, до -12 С° вночі, мінлива хмарність; Неділя: -1 С° вдень, -6 С° вночі, ймовірні опади у вигляді снігу та дощу.

Коли буде найхолодніше у місті. Фото: скріншот з Погода.Мета

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де очікується найгірша погода найближчими днями. Синоптики прогнозують снігопади, зливи та хвилю морозів.