В "АТБ" впала ціна на популярний вид мʼяса: в інших магазинах воно дорожче майже на 100 грн

Заощадити можна суттєво

У мережі супермаркетів "АТБ" запровадили нову акційну пропозицію на популярне куряче філе стегна "Супер Філео", яке часто обирають для приготування мʼясних страв. Завдяки суттєвій знижці можна суттєво заощадити порівняно з іншими торговельними мережами.

"Телеграф" порівняв цінники в АТБ, Сільпо та Metro. Ми з'ясували, де купівля мʼяса обійдеться найдешевше.

Найпривабливішу пропозицію на сьогодні має мережа АТБ. Завдяки акції "-20%", вартість охолодженого філе стегна там впала до 214,89 грн за кілограм.

Як відрізняються ціни в інших мережах?

Якщо порівнювати з іншими популярними маркетами, різниця стає очевидною:

У мережі Metro за аналогічний кілограм того ж продукту доведеться віддати 289,90 грн. Це означає, що, купуючи лише один кілограм м'яса в АТБ, ви заощаджуєте рівно 75 гривень. На ці гроші в тому ж АТБ можна додатково придбати десяток яєць або пачку масла.

У супермаркетах Сільпо ціна на перший погляд здається низькою — лише 26,40 грн. Проте варто бути уважними: це вартість лише за 100 грамів продукту. У перерахунку на повний кілограм ціна в "Сільпо" становить 264 гривні. Таким чином, купуючи в АТБ, ви все одно виграєте близько 49 гривень на кілограмі.

Зверніть увагу, акційна пропозиція діє лише до 17 лютого. Після завершення акції ціна, ймовірно, зрівняється з ринковою, тому для тих, хто планує закупи на тиждень, зараз найкращий час для візиту до магазину.

Раніше "Телеграф" писав, які 10 товарів можна купити дешевше.