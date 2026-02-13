Зеленський вже у Мюнхені, Рютте встиг принизити Росію. Головне про безпекову конференцію

Очікується, що участь у зустрічі візьмуть представники 120 країн

Мюнхенська безпекова конференція пройде з 13 по 15 лютого у Німеччині. Участь у ній бере президент України Володимир Зеленський, який вже прибув у Мюнхен, очікується також участь держсекретаря США Марко Рубіо.

Що треба знати:

Мюнхенська безпекова конференція проводиться з 1963 року

Вона є провідним світовим форумом для обговорення ключових викликів міжнародної безпеки

Очікується, що цього року участь у заході візьмуть близько 60 голів держав і урядів

"Телеграф" слідкує за подіями та оперативно розповідає, що відбувається на безпековій конференції у Мюнхені. Ця щорічна зустріч — один із головних світових майданчиків для обговорення війни, миру та майбутньої архітектури безпеки Європи. Організатори очікують приблизно 200 представників урядів із близько 120 країн, з них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 очільників оборонних відомств. Також участь у зустрічі візьмуть керівників понад 40 міжнародних організацій.

13:00 Сибіга у Мюнхені зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Вони обговорювали шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків, заснованих на взаємній повазі до територіальної цілісності. Глава МЗС запросив Ван І відвідати Україну та подякував йому за запрошення відвідати Китай.

Я поінформував свого китайського колегу про обстановку на полі бою, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів. Я вдячний Пекіну за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги, — розповів Сибіга

Андрій Сибіга та Ван І

12:00 Зеленський прилетів на конференцію. Президент анонсував важливі кроки.

Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, — Володимир Зеленський

Рютте жорстко розкритикував Росію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Він вже виступив на сесії поза основною програмою та жорстко висловився про Росію. Близько 1000 делегатів обговорювали Україну, Іран та оборону Європи.

Росіяни хочуть виглядати як могутній ведмідь, але рухаються зі швидкістю равлика, — сказав Рютте

На Мюнхенській конференції з безпеки вперше відкрили Український дім

Його створили Фонд Віктора Пінчука разом із MSC, Офісом президента та Асоціацією оборонної промисловості України. Під час його відкриття голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна — ключовий елемент нової європейської архітектури безпеки.

Відкриття Українського дома

Міністр кілька разів повторив, що Європа має усвідомити нову реальність, тепер європейські держави вже не можуть покладатися на зовнішній захист. Як відомо, досі основою європейської безпеки була особлива роль США.

"Час, коли Європа покладалася на зовнішні сили, минув. Як я вже сказав, більше ніякого аутсорсингу. Ми маємо достатньо власних сил. Потрібно лише це визнати – і Україна є ключовим джерелом цієї реальної європейської сили", – пояснив він

Ціль Українського дому показати не лише наслідки війни, а й українські рішення — від оборонних інновацій до енергетичної стійкості. Як передає кореспондентка "Телеграфу" Ольга Кирилова, в Українському домі виставили справжній "шахед", — як нагадування про небезпеку, що зовсім поруч. А також — нові види української зброї, показати розвиток нашої оборонки.

Окрім цього ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін анонсував, що Україна та Німеччина запустять спільне оборонне виробництво.

До Мюнхена прибувають світові високопосадовці

Прибули сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Також вже у Мюнхені премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та представники Саудівської Аравії.

Серед учасників конференції — президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представники Великої Британії, зокрема міністр оборони Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.