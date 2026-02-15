Сотні тисяч виплат та мільйонний оклад: скільки голова КМВА Ткаченко заробив за 2025 рік (документ)

При цьому премій Ткаченко не отримував

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заробив за 2025 рік понад 1,5 мільйона гривень. Податки чиновника перевищили 350 тисяч.

Про це свідчить офіційна відповідь КМДА на запит "Телеграфа".

У документі йдеться, що лише річний оклад Ткаченка становив понад мільйон (1 255 758 грн). Крім того, йому нараховано майже 100 тисяч компенсації за невикористану відпустку (95 045,52 грн).

Також у листі фігурують інші виплати у розмірі 188 363,70 грн, суть яких не роз’яснюється. Можливо, це була компенсація за відрядження чи надбавка за доступ до державної таємниці, які можуть становити сотні тисяч гривень. Нагадаємо, голові Харківської ОВ Олегу Синєгубову було нараховано понад 240 тисяч грн такої надбавки.

Варто зазначити, що премії та обидва передбачені види матеріальної допомоги (для розв'язання соціально-побутових питань та на оздоровлення) голова КМВА не отримував.

Таким чином Тимуру Ткаченка було нараховано понад 1,5 мільйона зарплати (1 539 167,22 грн), проте після вирахування податків, які перевищили 350 тисяч (354 008,49 грн), на руки йому виплачено 1 185 158,73 грн.

Хто такий Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко народився 18 серпня 1989 року у Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом міжнародна економіка та Національна академія державного управління при президенті України.

Очолює столичну адміністрацію в умовах воєнного стану з 31 грудня 2024 року. До призначення на нинішню посаду працював у різних державних структурах: був директором Департаменту міського благоустрою КМДА, заступником міністра стратегічних галузей промисловості та заступником міністра розвитку громад та територій.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово критикував Ткаченка, звинувачуючи його у розширенні повноважень та спробах узурпувати владу у столиці, блокуванні важливих економічних рішень та порушенні балансу влади між містом та військовою адміністрацією. Кличко навіть звертався до президента із цими претензіями.

