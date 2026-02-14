Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 15 лютого
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На іграх пройдуть відразу 2 гонки з біатлону
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дев’ятий змагальний день. Вперше в історії будуть розіграні медалі у стрибках із великого трампліна серед жінок.
Що потрібно знати
- У 9-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 9 комплектів нагород
- 15 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть біатлоністи, а завершать – стрибунки з трампліна
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 15 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у лижних перегонах, біатлоні, фрістайлі, ковзанярському спорті, скелетоні, стрибках з трампліна, гірськолижному спорті та сноуборді. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 15 лютого".
Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 15 лютого (оновлюється)
12:15. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)
12:46. Фрістайл. Чоловіки. Парний могул
13:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)
14:30. Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом
15:35. Сноуборд. Змішані команди. Крос
15:45. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування (10 км)
18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
19:00. Скелетон. Змішані команди
20:57. Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.