Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 15 лютого

На іграх пройдуть відразу 2 гонки з біатлону

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дев’ятий змагальний день. Вперше в історії будуть розіграні медалі у стрибках із великого трампліна серед жінок.

Що потрібно знати

У 9-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 9 комплектів нагород

15 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть біатлоністи, а завершать – стрибунки з трампліна

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 15 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у лижних перегонах, біатлоні, фрістайлі, ковзанярському спорті, скелетоні, стрибках з трампліна, гірськолижному спорті та сноуборді. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 15 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 15 лютого (оновлюється)

12:15. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)

12:46. Фрістайл. Чоловіки. Парний могул

13:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)

14:30. Гірські лижі. Жінки. Гігантський слалом

15:35. Сноуборд. Змішані команди. Крос

15:45. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування (10 км)

18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

19:00. Скелетон. Змішані команди

20:57. Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.