Вища за багатьох дорослих: як виглядає і чим займається 11-річна донька Кличка, яку він виховує сам

Мама дівчинки та колишня боксера довгий час страждала від алкогольної залежності

Володимир Кличко — олімпійський чемпіон та багаторічний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Однак найголовніший його титул — батько 11-річної доньки, за яку він взяв основну відповідальність після розриву із нареченою.

Що варто знати

Після розриву із коханою Кличко взяв на себе повну відповідальність за виховання доньки, поки мама дівчинки боролася з наркотичною та алкогольною залежностями

11-річна Кая-Євдокія вже має зріст близько 180 см, активно займається спортом

Дівчинка зростає справжнім поліглотом — вона вже опанувала чотири мови та наразі вивчає ще одну

Що відомо про маму доньки Кличка-молодшого

Мама доньки Володимира Кличка — Гейден Панеттьєрі, американська акторка й співачка, відома ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл". Пара познайомилася у 2009 році. Їхні відносини кілька разів ставали на паузу, але у 2013-му вони заручилися, а вже в грудні 2014 року народилася донька Кая-Євдокія.

Володимир Кличко з екскоханою Гейден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

У 2018 році пара офіційно розійшлася. Причиною стали особисті труднощі Панеттьєрі — акторка відкрито говорила про післяпологову депресію, з якою боролася після народження доньки, а згодом і про проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю. В інтерв’ю вона зізнавалася, що лікувалася та проходила реабілітацію, адже хотіла стабілізувати свій стан.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

Після розриву Кличко взяв на себе основну опіку над дитиною. Панеттьєрі згодом підтверджувала в інтерв’ю, що це було складне, але свідоме рішення — вона вважала, що на той момент так буде краще для доньки.

Що відомо про доньку Володимира Кличка

Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року на Гаваях. Друге ім'я дівчини — це ім'я бабусі Кличків. Зараз їй близько 11 років, і за ці роки вона вже встигла вирости значно вище середнього — її зріст близько 180 см.

Володимир Кличко з донькою. Фото з відкритих джерел

Після розриву батьків дівчинка мешкала у Києві разом із бабусею Вірою Улянівною, яка допомагає з вихованням, а Кличко активно проводить з нею час. Кая-Євдокія зустріла повномасштабну війну у столиці. Із мамою дівчинка бачиться — Володимир ніяк не перешкоджає їхнім зустрічам — однак вони відбуваються нечасто — по великим святам.

Гейден Панеттьєрі з донькою. Фото: скріншот з відео

Дівчинка схожа на маму — має світле волосся та виразні риси обличчя. Не дивлячись на юний вік, Каї опановувала кілька мов — українську, англійську, німецьку та російську, а також вчить французьку. У вільний час дівчинка займається спортом — вона любить катання на конях і лижах.

Володимир Кличко із доньокю. Фото: twitter.com/haydenpanettier

