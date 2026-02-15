Вища за багатьох дорослих: як виглядає і чим займається 11-річна донька Кличка, яку він виховує сам
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мама дівчинки та колишня боксера довгий час страждала від алкогольної залежності
Володимир Кличко — олімпійський чемпіон та багаторічний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Однак найголовніший його титул — батько 11-річної доньки, за яку він взяв основну відповідальність після розриву із нареченою.
Що варто знати
- Після розриву із коханою Кличко взяв на себе повну відповідальність за виховання доньки, поки мама дівчинки боролася з наркотичною та алкогольною залежностями
- 11-річна Кая-Євдокія вже має зріст близько 180 см, активно займається спортом
- Дівчинка зростає справжнім поліглотом — вона вже опанувала чотири мови та наразі вивчає ще одну
Що відомо про маму доньки Кличка-молодшого
Мама доньки Володимира Кличка — Гейден Панеттьєрі, американська акторка й співачка, відома ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл". Пара познайомилася у 2009 році. Їхні відносини кілька разів ставали на паузу, але у 2013-му вони заручилися, а вже в грудні 2014 року народилася донька Кая-Євдокія.
У 2018 році пара офіційно розійшлася. Причиною стали особисті труднощі Панеттьєрі — акторка відкрито говорила про післяпологову депресію, з якою боролася після народження доньки, а згодом і про проблеми з алкогольною та наркотичною залежністю. В інтерв’ю вона зізнавалася, що лікувалася та проходила реабілітацію, адже хотіла стабілізувати свій стан.
Після розриву Кличко взяв на себе основну опіку над дитиною. Панеттьєрі згодом підтверджувала в інтерв’ю, що це було складне, але свідоме рішення — вона вважала, що на той момент так буде краще для доньки.
Що відомо про доньку Володимира Кличка
Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року на Гаваях. Друге ім'я дівчини — це ім'я бабусі Кличків. Зараз їй близько 11 років, і за ці роки вона вже встигла вирости значно вище середнього — її зріст близько 180 см.
Після розриву батьків дівчинка мешкала у Києві разом із бабусею Вірою Улянівною, яка допомагає з вихованням, а Кличко активно проводить з нею час. Кая-Євдокія зустріла повномасштабну війну у столиці. Із мамою дівчинка бачиться — Володимир ніяк не перешкоджає їхнім зустрічам — однак вони відбуваються нечасто — по великим святам.
Дівчинка схожа на маму — має світле волосся та виразні риси обличчя. Не дивлячись на юний вік, Каї опановувала кілька мов — українську, англійську, німецьку та російську, а також вчить французьку. У вільний час дівчинка займається спортом — вона любить катання на конях і лижах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає красуня-дружина Олександра Усика. Пара разом вже понад 20 років, 16 із яких в офіційному шлюбі.