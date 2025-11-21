Ключі передав друг Януковича із Росії? Як виглядає скандальний особняк ексміністра Галущенка у Києві

Там є ставок, тенісний корт і навіть вертолітний майданчик

Колишній міністр юстиції України Герман Галущенко, звільнений з посади як фігурант скандальної справи "Плівки Міндіча", жив у особняку, який раніше належав чиновнику часів Януковича.

Що потрібно знати:

Будинок належить фонду, контрольованому ексміністром Захарченком

Ключами від особняка розпоряджався звільнений міністр юстиції Галущенко

Маєток у Києві включає гараж, охоронну будівлю, ставок та вертолітний майданчик

Ключі були передані із РФ?

Фактичним власником об’єкта нерухомості, в якому проживав Герман Галущенко, є нідерландський "Фонд глобальна інвестиція" (Stichting Global Investment), підконтрольний Віталію Захарченку, який перебуває у розшуку. Він же — колишній міністр внутрішніх справ України часів Януковича, який зараз ховається у Росії.

Віталій Захарченко володів будинком, де мешкав Герман Галущенко. Колаж "Телеграф"

Журналістам видання "Главком" вдалося з’ясувати, що згідно із законом речові докази по справі втікача Захарченка, включаючи ключі від будинку, повинні зберігатися в особистому сейфі слідчого разом із матеріалами справи. Однак, за словами обізнаного джерела, знайомого із ситуацією навколо будинку, ключі так і не було вилучено. Значить, ними міг розпоряджатися представник власника (тобто Захарченка), і судячи з останніх викриттів, цю роль виконував член українського уряду Галущенко.

Який вигляд має особняк, де жив Герман Галущенко

Актив Захарченка, де тимчасово проживав колишній міністр Галущенко, включає чотири земельні ділянки загальною площею близько чверті гектара. Вони розташовані в історичній частині Києва, що на вулиці Добровольчих батальйонів (раніше — вулиця Панфіловців). На початок червня 2025 року незалежна оцінка визначала вартість цього активу 48,48 млн грн.

4 земельні ділянки розташовані в центрі столиці

Дві ділянки займає двоповерховий житловий будинок площею 647 м², збудований у 2005 році. Територія садиби огороджена чотириметровим парканом із натурального каменю із металевими вставками.

У 2019 році журналісти "ТСН" з’ясували, що на ділянці будинку Захарченка, в який вселився Герман Галущенко, є також окремий гараж, будівля для охорони, власний ставок, тенісний корт, поруч вертолітний майданчик та ангар.

До речі, після втечі Захарченка на його майно було накладено арешт, проте згодом суд зняв заборону. На початку 2024 року НАБУ мала намір провести обшук у маєтку, проте, як уточнив співрозмовник "Главкому", ця спроба виявилася марною.

Вид внутрішньої частини нерухомості Захарченка з тильного боку

Раніше повідомлялося, що Герман Галущенко був одружений із підприємцем Ольгою Богдановою. Цього літа в будинку ексміністра ночувала вже звільнена міністр енергетики України Світлана Грінчук.