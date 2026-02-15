Не менше 40% знижки: 10 товарів, які варто взяти в "АТБ"

"Жовті" цінники висітимуть до 17 лютого

У мережі супермаркетів "АТБ" часто виставляють приємні знижки на популярні продукти харчування та товари повсякденного вжитку. Є також частина позицій, яка подешевшала майже на 40%.

Які 10 товарів зараз доступні за вигідними цінами, написав "Телеграф". Знижки на більшість товарів протримаються до 17 лютого.

Що варто купити в магазині

Приправа GRILL & BBQ Texas стейк, 30 г – 19,90 грн (знижка близько 43%);

– 19,90 грн (знижка близько 43%); Приправа 25 г (американська, мексиканська) – 19,40 грн (-41%);

– 19,40 грн (-41%); Рідкий гель для прання Shiny, 1,82 л – 132,80 грн замість 224,80 грн;

– 132,80 грн замість 224,80 грн; Дезодорант Nivea "Чорне та Біле", 50 мл – 83,90 грн (-40%).

– 83,90 грн (-40%). Наповнювач для котячого туалету Pets Up, 1,5 кг – 113,30 грн (-40%).

– 113,30 грн (-40%). Антиперспірант Nivea Men Ultimate Impact, 50 мл – 60,90 грн (-40%).

– 60,90 грн (-40%). Ковбаса варена "Лікарська", 0,55 кг – 111,90 грн (-40%).

– 111,90 грн (-40%). Крем Nivea Creme універсальний, 150 мл – 73,90 грн (-40%).

– 73,90 грн (-40%). Чай Lovare "Імбирний ранок", 20 пакетиків – 31,20 грн (-40%).

– 31,20 грн (-40%). Ковбаса варена "Губернська", 420 г – 85,90 грн (-40%).

Знижки в "АТБ" до 17 лютого. Фото: скріншот з магазину

