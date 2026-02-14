Олімпіада-2026: розклад та результати українців 15 лютого (оновлюється)

Біатлонний день на Іграх

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дев’ятий ігровий день. На Олімпіаді відбудуться одразу дві гонки з біатлону.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 2 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 15 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті та біатлоні. В обох дисциплінах будуть розіграні медалі. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 15 лютого (оновлюється)

11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом жінки (заїзд 1). Анастасія Шепіленко.

12:15. 🥇Біатлон. Перегони переслідування (12,5 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин.

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом жінки (заїзд 2). Анастасія Шепіленко.

15:45. 🥇Біатлон. Перегони переслідування (10 км), жінки. Крістіна Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.