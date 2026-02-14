Олімпіада-2026: розклад та результати українців 15 лютого (оновлюється)
-
-
Біатлонний день на Іграх
У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться дев’ятий ігровий день. На Олімпіаді відбудуться одразу дві гонки з біатлону.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
- Синьо-жовті боротимуться за медалі у 2 видах спорту
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Українські спортсмени 15 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті та біатлоні. В обох дисциплінах будуть розіграні медалі. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 15 лютого (оновлюється)
11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом жінки (заїзд 1). Анастасія Шепіленко.
12:15. 🥇Біатлон. Перегони переслідування (12,5 км), чоловіки. Дмитро Підручний, Віталій Мандзин.
14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом жінки (заїзд 2). Анастасія Шепіленко.
15:45. 🥇Біатлон. Перегони переслідування (10 км), жінки. Крістіна Дмитренко, Юлія Джима, Олександра Меркушина.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.