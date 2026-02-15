В "Сільпо" неймовірні знижки: 12 товарів, які варто покласти в кошик

У списку є відомі бренди шоколаду, кави, вершкового масла та побутової хімії

Мережа супермаркетів "Сільпо" приготувала для покупців приємні акції на популярні продукти. До 18 лютого можна придбати улюблені смаколики та товари для дому значно дешевше.

На деякі продукти та товари діють знижки понад 50%. У Telegram-каналі "Акції та знижки супермаркетів" опублікували газети з товарами та продуктами щоденного вжитку.

Серед найгарячіших пропозицій:

Шоколад Milka з начинкою з цілим горіхом і карамеллю (300 г) – 159,0 грн замість 299,0 грн (-47%);

(300 г) – 159,0 грн замість 299,0 грн (-47%); Сир плавлений "Пирятин" "Вершковий" або "Дружба" (70 г) – 14,99 грн замість 28,29 грн (-47%);

(70 г) – 14,99 грн замість 28,29 грн (-47%); Крем-сир Premialle Classic "Вершковий" або з травами (170 г) – 54,99 грн замість 84,99 грн (-35%);

(170 г) – 54,99 грн замість 84,99 грн (-35%); Виноград білий без кісточки (500 г) – 169,0 грн замість 119,90 грн (-29%);

(500 г) – 169,0 грн замість 119,90 грн (-29%); Гель для прання Persil Active (1,485 л) – 299,0 грн замість 689,0 грн (-57%);

(1,485 л) – 299,0 грн замість 689,0 грн (-57%); Торт "Медово-горіховий" або тістечко "Медово-горіхове" (100 г) – 28,90 грн замість 42,90 грн (-33%);

(100 г) – 28,90 грн замість 42,90 грн (-33%); Кава мелена Jacobs Gold (250 г) – 159,0 грн замість 269,0 грн (-41%);

(250 г) – 159,0 грн замість 269,0 грн (-41%); Чіпси Lay’s Max (140 г, 3 види) – 52,99 грн замість 85,99 грн (-38%);

(140 г, 3 види) – 52,99 грн замість 85,99 грн (-38%); Форель охолоджена (100 г) – 59,90 грн замість 76,90 грн (-22%);

(100 г) – 59,90 грн замість 76,90 грн (-22%); Манго "Премія" сушене (250 г) – 99,0 грн замість 189,0 грн (-48%);

(250 г) – 99,0 грн замість 189,0 грн (-48%); Пельмені "Три ведмеді", "Мішутка", "Троє поросят" (400 г) – 79,99 грн замість 159,0 грн (-50%);

(400 г) – 79,99 грн замість 159,0 грн (-50%); Масло солодковершкове "Молокія" екстра (180 г) – 74,99 грн замість 129,0 грн (-42%).

