"Лех" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Большая игра пройдет в Польше

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" возобновляет еврокубковый сезон первой игрой 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Леха". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лех" — "Шахтер".

Что нужно знать

Шахтер сыграет в гостях с "Лехом"

Megogo — официальный транслятор встречи

Ответная игра пройдет в 19 марта

В прямом эфире в Украине матч "Лех" — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть игру, которая пройдет в городе Познань на одноименном стадионе, можно по подпискам: Megopack Y, Megopack N+S, Megopack и "Спорт". Стоимость просмотра от 79 грн/неделя. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Бесплатная трансляция матча не планируется.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

"Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).