Легенда футбола может променять Украину на Венгрию

Украинский специалист востребован в Венгрии и не только

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров хотел бы возглавить национальную команду Венгрии. Это может произойти в ближайшее время, только если Сине-желтые провалят отбор на чемпионат мира-2026 по футболу.

Что нужно знать

Сборная Украины, вероятно, потеряет главного тренера в случае неудачи в отборе на ЧМ-2026

Ребров готов возглавить команду Венгрии, либо уйти в клубный футбол

Сергей Станиславович ранее успешно работал в "Фаренцвароше" из Будапешта

Об этом Ребров рассказал в интервью nemzetisport.hu. Сергей Станиславович, который долгое время работал в Венгрии, отметил, что любит эту страну и венгерский народ, и хотел бы поработать со сборной Венгрии, "если судьба позволит". Кроме того, украинский специалист не против вернуться в клубный футбол.

Кстати, мой контракт с украинской сборной истекает до чемпионата мира. Если мы пройдем квалификацию, я, очевидно, останусь на тренерской скамейке, если нет, посмотрим. Мне уже звонят из "Эмирейтс", соблазняя астрономическими суммами денег, но, честно говоря, я бы пока не хотел возвращаться, я хочу более значимой задачи. Сергей Ребров

Ребров работал в Венгрии в "Ференцвароше". Вместе с командой из Будапешта он трижды становился чемпионом Венгрии.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации Сине-желтые сыграют на Чм-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.