Всегда была в тени мужа-политика: что известно о вдове Андрея Парубия

На публике избранница экс-нардепа появлялась очень редко

Народный депутат Украины и бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий, не доживший до 55-летия несколько месяцев, был публичной фигурой в политике. Однако его жена всегда была в тени и почти не попадала в медиапространство.

Вдову экс-члена СНБО зовут Ульяна Парубий. Пара вместе воспитывала дочь, которой сейчас 25 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно об избраннице Андрея Парубия, цинично убитом 30 августа 2025 года.

Что известно о жене Андрее Парубии

Ульяна Парубий – ученая и преподавательница. Она работает ассистенткой кафедры украинской фольклористики имени Филарета Колессы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Ульяна Парубий, Ульяна Парубий. Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Знакомство будущих супругов произошло еще в молодые годы. Тогда Андрей Парубий увлекался скалолазанием и горным туризмом, и именно во время поездки в горы он встретил Ульяну. Однако их отношения начались через три года, а еще через пять лет пара поженилась.

Андрей Парубий и его жена и дочь. Фото из открытых источников

Даже после того как Парубий стал известным политиком и занимал высокие государственные должности, семья пыталась вести непубличный образ жизни. Однако, по данным открытых деклараций политика, у его жены есть собственное имущество. В частности, квартира во Львове, жилой дом и земельный участок в селе Урич Львовской области. Также она владеет автомобилем Peugeot 2022 года выпуска, приобретенным более чем за 1,8 млн гривен.

Андрей Парубий с супругой и дочерью на Пасху в 2017 году. Фото: facebook

В 2016 году Андрей Парубий впервые публично продемонстрировал журналистам свою загородную дачу, где он вместе с супругой любит проводить свободное время. Во время общения с медиа политик также рассказал о семейной жизни и познакомил с женой. Она, в частности, отметила, что ее муж без проблем берет на себя домашние заботы — может приготовить еду или поработать во дворе, например, покосить траву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез Александр Турчинов. В 2025 году политик впервые за долгое время появился на публике.