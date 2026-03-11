Обратите внимание на свой чек: как украинцев могут обмануть в магазине

При покупке товаров следует смотреть на детали

В погоне за прибылью торговые сети используют десятки психологических и технических уловок. То, что мы привыкли воспринимать как "выгодную акцию", часто оказывается продуманной схемой.

"Телеграф" расскажет, на чем покупателей ловят чаще всего. Как поступать, когда цифры в чеке не совпадают с обещаниями на полке.

Война ценников — ошибка или расчет

Самая распространенная ситуация, когда на витрине вы видите привлекательную цену со скидкой, но на кассе товар пробивают за полную стоимость. Администраторы обычно могут оправдаться, что акция могла закончиться и "не успели убрать ценники".

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", вы имеете право купить товар по той цене, которая указана на ценнике в зале. Ценник является публичной офертой (предложением заключить договор). Если в базе цена другая – это проблемы магазина. Требуйте продать товар по цене с полки или вернуть разницу.

Что на самом деле скрывается за скидкой

Маркетологи разделяют скидки на несколько типов и не все они полезны для вашего кошелька. Первый тип – стимулирование спроса. С низки на новые бренды, чтобы вы привыкли к продукту. Второй тип – "последний шанс". Акции на товары, срок годности которых истекает через 1–2 дня. Всегда проверяйте дату производства на задней стороне упаковки, а не на магазинном стикере. Третий тип очищения состава. С понижением цены на неликвидный товар или старые партии перед обновлением ассортимента.

Скидки. Фото — "Фрипик"

Незаметное "похудение" продуктов

Вы замечали, что бутылка масла уже не литр, а 850 мл, а пачка крупы – 800 граммов вместо килограмма? Это "скрытое" подорожание. Вы платите ту же цену, но получаете на 10-15% меньше продукта. Всегда смотрите на вес нетто, а лучше считайте цену за 1 килограмм или 1 литр, чтобы понять реальную стоимость.

Ранее "Телеграф" писал, как супермаркеты заставляют нас больше платить.