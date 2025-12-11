"Шахтер" пробился на второе место в Лиге конференций (видео)

Горняки добыли важную победу в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 11 декабря, "Шахтер" сыграл с "Хамруном" в рамках поединка 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась на Мальте.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграл с "Хамруном" в Та-Али

Горняки забили дважды во втором тайме

Дончане находятся среди лидеров Лиги конференций

Встреча, проходившая на Национальном стадионе в Та-Али, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки долго входили в игру. Подопечные Арды Турана в первом тайме хоть и владели инициативой, но по-настоящему опасных моментов так и не создали. "Хамрун", в свою очередь, смотрелся довольно неплохо и в защите, и в атаке. Ключевой момент в игре произошел на 61-й минуте, когда Лука Мейреллес ударом головой открыл счет в матче. После этого хозяева посыпались и пропустили второй гол через 3 минуты. Отличился Исаке, перехитривший Бонелло в ближнем бою.

"Хамрун Спартанс" – "Шахтер" — 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

"Хамрун Спартанс": Бонелло – Камендзули, Бьеличич, Эмерсон, Компри – Чадженович, Гарсия, Коффи, Черич, Мбонг – Смайлагич.

"Шахтер": Фесюн – Азарови, Бондарь, Грамм, Конопля – Изаки, Назарина, Бондаренко – Педриньо да Силва, Мейреллиш, Лукас.

Статистика матча "Хамрун" - "Шахтер"

Этот результат гарантирует "Шахтеру" выход в плей-офф Лиги конференций. К слову, по итогам игровой недели, донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице ЛК. Более того, Горняки претендуют на прямую путевку в 1/8 финала 3-го по силе еврокубка.

Турнирное положение команд в Лиге конференций

Полный видеообзор матча "Хамрун" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).