Гороховского ждет наказание? Чем для Monobank закончится скандал с фото клиентки

Национальный банк Украины также принялся за рассмотрение инцидента

Monobank стал фигурантом громкого скандала после того, как совладелец банка Олег Гороховский обнародовал в соцсетях фото клиентки, сделанное во время видеоверификации и отказал ей в регистрации якобы из-за российского флага. Однако такие действия являются прямым нарушением ряда законов Украины.

"Телеграф" спросил у юристов и Национального банка Украины, угрожает ли наказание "Монобанку" и лично Олегу Гороховскому за обнародование персональных данных клиентки. А также, какие санкции предусмотрены за указанные нарушения.

Что нужно знать:

Соучредитель банка прямо нарушил законодательство Украины

Девушка может потребовать возмещения материального и морального вреда

НБУ изучает обстоятельства инцидента и примет решение после всестороннего рассмотрения ситуации

Какое наказание может грозить Гороховскому и на что может рассчитывать пострадавшая

Адвокат Назар Мулявка был одним из первых, кто предложил девушке бесплатное судебное сопровождение. Он подчеркнул, что действия руководства финучреждения являются явным нарушением законодательства, но пострадавшая пока не контактировала с ним по поводу предложения о защите ее прав.

— Предусмотрено ли наказание "Монобанка" за обнародование персональных данных клиентки?

— За разглашение банковской тайны предусмотрена ответственность по статье 232 Уголовного кодекса Украины. Наказание может включать как штраф, так и апробационное наблюдение с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, статья 182 УК Украины предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно за незаконное использование и распространение конфиденциальной информации о личности. Наказание включает штраф, исправительные работы, апробационный надзор или ограничение свободы.

— Угрожает ли персонально Олегу Гороховскому наказание за обнародование фото девушки?

— Да, в Украине защита чести, достоинства и деловой репутации гарантирована статьями 297 и 299 Гражданского кодекса Украины. Это предусматривает право требовать опровержения недостоверной информации, изъятия материалов, а также возмещение материального и морального вреда через суд. Размер морального вреда не имеет четко установленных ограничений и определяется в зависимости от обстоятельств дела и вреда, причиненного репутации личности.

— Возможно ли досудебное урегулирование/примирение сторон? И как это может смотреться?

— Досудебное урегулирование спора возможно. В таком случае банк, как и сам Гороховский, могли бы официально извиниться и, по моему мнению, предложить потерпевшей финансовую компенсацию.

Кроме того, стороны могут примириться и уже в ходе судебного процесса путем заключения мирового соглашения. Такая возможность прямо предусмотрена статьей 207 Гражданского процессуального кодекса Украины. На практике довольно часто случается, что стороны достигают примирения именно во время судебного процесса, после чего мировое соглашение утверждается судом.

В то же время, зафиксировать примирение можно и на досудебном этапе. Это делается путем заключения соответствующего договора или подписания расписки об отсутствии взаимных претензий, в частности, с нотариальным удостоверением. Такой документ подтверждает, что стороны не имеют друг к другу юридических претензий.

Назар Мулявка

"Монобанк" не является банком, но Гороховского все равно могут наказать?

Партнер Юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Тарас Ковальский отметил, что информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания, является банковской тайной. Соответственно, ее разглашение может осуществляться только при согласии сторон.

— Предусмотрено ли наказание "Монобанка" за обнародование персональных данных клиентки?

— Согласно статьям 60 и 61 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" — фотография или скриншот из системы видеоверификации банка — это конфиденциальная информация, полученная исключительно для предоставления банковских услуг. Разглашение таких данных третьим лицам (тем более в социальных сетях) без решения суда или письменного согласия клиента является прямым нарушением.

Также, согласно статье 14 Закона Украины "О защите персональных данных", изображение лица человека (его биометрические и визуальные характеристики) являются персональными данными. Закон четко определяет, что распространение персональных данных предусматривает действия по передаче сведений о физическом лице и возможно только при согласии субъекта персональных данных.

Согласно статьям 297 и 299 Гражданского кодекса Украины, публичное обвинение в пророссийскости, сопровождавшееся ироническими комментариями или даже угрозами, нанесло вред репутации клиентки и спровоцировало кибербуллинг.

Согласно украинскому законодательству, сам факт подозрения в симпатиях к стране-агрессору не дает частным лицам или бизнесу права осуществлять "самосуд" путем публичного разглашения персональных данных. В случае обнаружения подозрительных фактов, банк обязан передать информацию в СБУ или другие компетентные органы, сохраняя при этом режим секретности.

— Возможно ли наказание "Монобанка" и Олега Гороховского за обнародование персональных данных клиентки?

— Юридически Monobank не является банком. Это IT-продукт, разработанный компанией Fintech Band, соучредителем которой Олег Гороховский. Все пользователи Monobank на самом деле являются клиентами АО "Универсал Банк" (который обладает банковской лицензией).

То есть, Гороховский и его компания действуют как подрядчики (аутсорсеры) банка, оказывающие технические и маркетинговые услуги. Поскольку клиент заключала договор именно с "Универсал Банком", именно этот банк выступает владельцем ее персональных данных и несет первичную ответственность за их сохранность.

Таким образом, если подрядчик (Fintech Band или лично Гороховский) получает доступ к видеоверификации клиента и "сливает" ее в сеть, с точки зрения Национального банка Украины (НБУ) и закона, банковскую тайну не уберег именно "Универсал Банк". Клиентка имеет полное право подавать иск о возмещении морального и материального ущерба непосредственно к "Универсал Банку", а не к Гороховскому. Хотя Гороховский не является должностным лицом банка, закон все равно распространяется на него.

И чтобы защитить свои права, минимизировать финансовые потери и сохранить лицензию, банк может действовать в юридической плоскости против своего IT-партнера. Это позволит переложить финансовую и юридическую ответственность на непосредственно совершившего правонарушения, сохранив при этом свое юридическое реноме.

Ситуация для Олега Гороховского является юридически и репутационно сложной, поскольку факт публикации внутренних данных публичен и задокументирован. Однако каждый человек имеет право на юридическую защиту. Поскольку юридически претензии НБУ и клиентки будут направлены в АО "Универсал Банк", Гороховскому нужно защищаться от возможных исков или штрафов со стороны банка.

— Возможно ли досудебное урегулирование или примирение сторон? И как это может выглядеть?

— Наиболее надежный и эффективный способ защитить свои права и кошелек в такой ситуации – не доводить дело до суда. Гороховскому выгоднее всего предложить клиентке щедрую финансовую компенсацию в обмен на подписание жесткого соглашения о неразглашении (NDA) и официальный отказ от каких-либо юридических претензий.

Вместе с тем примирение Гороховского или "Универсал банка" с клиенткой не может быть основанием для НБУ не принимать меры влияния. Согласно регулированию НБУ банк несет полную ответственность за действия подрядчика. Если НБУ увидит, что аутсорсер (Fintech Band) несет операционный и репутационный риск для банка, грубо нарушает банковскую тайну и не имеет надлежащего контроля доступа к данным, регулятор имеет полное право выдвинуть требование к АО "Универсал Банк" расторгнуть договор с этой IT-компанией.

Тарас Ковальский

НБУ уже обратился в "Монобанк" за объяснениями

В ответ на запрос "Телеграфа", в Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что анализируют обстоятельства этой ситуации и направили в "Монобанк" запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну

Отмечается, что НБУ сможет дать свою регуляторную оценку действиям банка после получения ответа от банка и анализа всех фактов. Регулятор традиционно не комментирует детали индивидуальных кейсов до завершения соответствующей оценки, поскольку вся информация, полученная при осуществлении надзорных действий, относится к банковской тайне.

В случае установления в ходе надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно правовых актов Нацбанк может применить предусмотренные законом меры влияния в банк. В частности, в случае выявления фактов нарушений банками требований банковского законодательства в части порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальным банком могут применяться меры воздействия, определенные "Положением о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины" от 17.08.2012 № 346 (с изменениями).

Ответ НБУ на запрос "Телеграфа"

Что стало поводом для скандала

9 марта 2026 года Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка" на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая…".

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

Позже он опубликовал еще один пост, в котором высказался о публикации персональных данных клиента.

"У поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал Гороховский.

Пост Гороховского. Скриншот: Threads

На самом деле ситуация возникла из-за флага, которое было за спиной девушки. Хотя она утверждает, что это не российский флаг, как подумали в банке, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, где показала ее полностью. С правой стороны он действительно похож на символику РФ.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Этот человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка и добавила, что в 2023 году она вместе с мамой переехала в Словению, а в 2024 году они перебрались в Германию.

Пост Карины Кольб

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за скандала вокруг Monobank в Threads появился новый тренд. Люди режут карты и уходят к конкурентам.