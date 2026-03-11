"Лех" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Велика гра пройде у Польщі

У четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" відновлює єврокубковий сезон першою грою 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Леха". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Лех" — "Шахтар".

Що потрібно знати

Шахтар зіграє в гостях із "Лехом"

Megogo — офіційний транслятор зустрічі

Гра-відповідь пройде в 19 березня

У прямому етері в Україні матч "Лех" — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Подивитись гру, яка пройде в місті Познань на однойменному стадіоні, можна за підписками: Megopack Y, Megopack N+S, Megopack та "Спорт". Вартість перегляду від 79 грн/тиждень. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Безплатна трансляція матчу не планується.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

"Шахтар" стартував у єврокубках із першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).