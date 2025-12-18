"Шахтер" избежал стыков в Лиге конференций (видео)

Горняки провели невзрачный поединок

В четверг, 18 декабря, "Шахтер" сыграл с "Риекой" в 6-м туре основного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. Дончане провели свой последний матч в 2025 году.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграл с "Риекой" в Кракове

Горняки с 13 очками завершили свои выступления в топ-8 ЛК

Дончане пробились в 1/8 финала Лиги конференций, избежав стыков

Встреча, проходившая в Кракове на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки, которые обеспечили себе евровесну, не спешили вперед. Не сказать, что "Шахтер" не хотел победить, однако к игре дончан в атаке возникают вопросы. Кроме того, "Риека" защищалась всей командой, не давая Горнякам пространства вблизи своих ворот.

Эта ничья опустила "Шахтер" в турнирной таблице Лиги конференций. Тем не менее Горняки попали в топ-8 и напрямую пробились в 1/8 финала ЛК, избежав стыков.

"Шахтёр" – "Риека" – 0:0

Предупреждения: Бондарь, 51 – Ореч, 55, Радельич, 72, Ндокит, 78

"Шахтёр": Фесюн – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Назарина – Невертон (Л. Мейреллиш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педриньо (Крыськив, 89) – Эгиналду (Изаки, 89).

"Риека": Зломислич – Деветак, Радельич, Хусич, Ореч (Ласицкас, 59) – Менало (Богоевич, 66), Ндокит (Янкович, 83), Данташ, Виньято (Бутич, 66) – Аду-Аджей, Фрук (Чоп, 83).

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Риека" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0).