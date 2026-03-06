Решал лично Зеленский? Интересный факт про выбор главного тренера сборной Украины по футболу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ребров пролил свет на свое назначение в сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в приглашении Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды по футболу. На этом также настаивал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Что нужно знать
- Зеленский лично занимался вопросом, кто возглавит Сине-желтых
- "Шева" также убеждал Реброва возглавить команду
- Сергей Станиславович находится на грани увольнения из команды
Об этом Ребров рассказал в интервью nemzetisport.hu. По информации источника, Зеленский лично пригласил его на пост главного тренера национальной команды. Сергей Станиславович отметил, что мечтает вернуться в клубный футбол, правда, добавил, что работа со сборной отлично сочетается с семейной жизнью.
Я работал в "Аль-Айне", и мне позвонили, сказав, что я им нужен. Мой бывший товарищ по команде Андрей Шевченко тоже убедил меня, сказав, что я должен вселить надежду в украинский народ. Я чувствую ответственность перед своей страной, я не мог сказать "нет". Мне нравится моя работа наставника национальной сборной, но я признаю, что скучаю по ежедневным тренировкам. Это также правда, что взамен я могу хотя бы быть частью повседневной жизни моих маленьких сыновей.
Сергей Станиславович возглавил национальную команду в июне 2023 года. С ним Сине-желтые пробились на Евро-2024, однако потерпели фиаско на чемпионате Европы.
Контракт Реброва со сборной Украины заканчивается в ближайшее время. Если национальная команда не квалифицируется на Мундиаль, то украинский специалист, вероятно, покинет команду. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации Сине-желтые сыграют на Чм-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Кроме того, при Реброве Сине-желтые неудачно выступили в Лиге наций УЕФА, не сумев подняться в классе. Под его руководством украинские футболисты добыли 14 побед, 10 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли.