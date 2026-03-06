Решал лично Зеленский? Интересный факт про выбор главного тренера сборной Украины по футболу

Ребров пролил свет на свое назначение в сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в приглашении Сергея Реброва на пост главного тренера национальной команды по футболу. На этом также настаивал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Что нужно знать

Зеленский лично занимался вопросом, кто возглавит Сине-желтых

"Шева" также убеждал Реброва возглавить команду

Сергей Станиславович находится на грани увольнения из команды

Об этом Ребров рассказал в интервью nemzetisport.hu. По информации источника, Зеленский лично пригласил его на пост главного тренера национальной команды. Сергей Станиславович отметил, что мечтает вернуться в клубный футбол, правда, добавил, что работа со сборной отлично сочетается с семейной жизнью.

Я работал в "Аль-Айне", и мне позвонили, сказав, что я им нужен. Мой бывший товарищ по команде Андрей Шевченко тоже убедил меня, сказав, что я должен вселить надежду в украинский народ. Я чувствую ответственность перед своей страной, я не мог сказать "нет". Мне нравится моя работа наставника национальной сборной, но я признаю, что скучаю по ежедневным тренировкам. Это также правда, что взамен я могу хотя бы быть частью повседневной жизни моих маленьких сыновей. Сергей Ребров

Сергей Ребров/Фото: Getty Images

Сергей Станиславович возглавил национальную команду в июне 2023 года. С ним Сине-желтые пробились на Евро-2024, однако потерпели фиаско на чемпионате Европы.

Контракт Реброва со сборной Украины заканчивается в ближайшее время. Если национальная команда не квалифицируется на Мундиаль, то украинский специалист, вероятно, покинет команду. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации Сине-желтые сыграют на Чм-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Кроме того, при Реброве Сине-желтые неудачно выступили в Лиге наций УЕФА, не сумев подняться в классе. Под его руководством украинские футболисты добыли 14 побед, 10 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли.