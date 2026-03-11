Кошелек похудеет на 85 тысяч: владельцев квартир начнут жестко наказывать

Налоговая может прийти в ваш дом

В Украине в 2026 году усилят контроль за рынком недвижимости. Владельцам жилья, сдающим свои квадратные метры "в темную", готовят серьезные финансовые санкции.

"Телеграф" расскажет детали, что ждет украинцев. Стоит отметить, что сначала должны ввести обязательную процедуру регистрации соглашений о найме.

А тех, кто попытается замалчивать факт сдачи недвижимости в аренду, ожидают штрафы — иногда их сумма может достигать 85 тысяч гривен.

Когда хозяин жилья предоставляет его в аренду как частное лицо, обязательно декларирование полученных средств и уплата соответствующих налогов в государственную казну – а именно 18% налога на доходы физических лиц и 5% сбора на военных началах.

Недекларирование поступлений от сдачи жилья в аренду может повлечь за собой финансовые взыскания. Налоговый орган уполномочен налагать штраф в размере, эквивалентном четверти (25%) неоплаченной суммы налога, а повторное такое нарушение может повлечь наказание в 50%. К тому же на сумму недоплаты начисляется пеня за каждый день просрочки выполнения обязательств, о чем свидетельствуют материалы на ресурсе Государственной налоговой службы.

Что пишут в ГНС о сдаче недвижимости

В определенных обстоятельствах, юридическая ответственность может приобретать более строгий характер. Если налоговики докажут факт систематического избегания выполнения налоговых обязательств, арендодателю грозят денежные взыскания в пределах от 51 000 до 85 000 гривен за сокрытие фактических доходов.

В 2026 году чиновники рассматривают ряд новшеств, направленных на вывод рынка найма жилья из теневого сектора. Фундаментальной концепцией является внедрение четких регламентов для сдающих недвижимость в аренду и создание прозрачной процедуры учета всех сделок аренды, как информирует официальный сайт Верховной Рады.

В частности, предполагается разработка системы для формальной регистрации сделок. Этот механизм позволит документировать подписанные договоренности и будут достоверно отражать доходы, полученные от предоставления жилья в аренду. Одновременно с этим возможно усиление надзора за работой риелторов, которых могут обязать предоставлять сведения о заключенных контрактах налоговым учреждениям.

Кроме того, продолжается дискуссия по ужесточению санкций за неформальную (так называемую "черную") аренду. В проектных наработках говорится о применении штрафных санкций к владельцам недвижимости, сдающим жилье без надлежащего юридического оформления сделки. Этим шагом государство стремится добиться большей прозрачности и понятности в сфере арендных отношений.

