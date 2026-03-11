Режут карты и уходят к конкурентам: из-за скандала вокруг Monobank в Threads появился новый тренд

Протестные публикации завирусились в сети

После масштабного скандала, который развернулся вокруг Monobank из-за обнародования фото клиентки и конфликта из-за флага, некоторые клиенты банка приняли решение разорвать с ним отношения. Люди публикуют видео и фотографии, на которых они демонстративно режут свои банковские карты и заявляют о намерении перейти на обслуживание в другие финансовые учреждения.

В социальных сетях 11 марта появилось множество постов, связанных со скандалом вокруг банка. Пользователи показывают свои разрезанные пластиковые карты "Монобанк" и заявляют, что закрывают свои счета. За несколько часов это превратилось в настоящий тренд.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что происходит на данный момент и как украинцы выражают свой протест банку из-за сложившейся ситуации.

В соцсети Threads один из пользователей показал разрезанные пластиковые карты банка. И далее подкрепил это официальной информацией о закрытии счета.

Еще один пользователь показал, что закрыл свою черную именную карточку в "Монобанк" через приложение.

"Сам факт, что СЕО может слить данные клиентки и натравить на нее людей – это дно. Но по-настоящему пугает, как общество это поддержало. Эмпатия тупо вымерла. Люди готовы разорвать кого-либо по команде "фас", — написал он.

Клиенты банка возмущены произошедшим и потому показательно уходят.

"Сегодня я закрываю счета в Monobank. Для финансового учреждения репутация всегда должна оставаться на первом месте. Потому что потеря репутации означает потерю доверия, ценнейшего актива для любого банка", — говорится в сообщении еще одного пользователя Threads.

Другие подобные сообщения в сети:

Клиенты переходят в другие банки

Помимо открытого бунта в сети, многие клиенты Monobank решили перейти в другие финансовые учреждения.

На фоне этого представители банков активно общаются с пользователями в комментариях и обсуждениях. В частности, сотрудники и маркетинговые команды банка "ПУМБ" начали отвечать на вопросы потенциальных клиентов и даже иронично упоминать фразы соучредителя "Монобанк" Олега Гороховского. Ранее он говорил, что отказ клиентке был "из-за немытой головы". Однако же главная причина заключалась именно во флаге, который виднелся на заднем плане.

"Мы больше разбираемся в графиках платежей, а не в графиках мытья головы. Ждем в приложении и обещаем, что ваша прическа останется между нами", — ответили в "ПУМБ" на один из комментариев.

Предыстория

9 марта 2026 года Олег Гороховский, соучредитель "Монобанка" на своей странице в Threads опубликовал пост с подписью: "Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом, чего заблокировали ее счет. Сказали, что потому, что голова немытая…".

Позже он опубликовал еще один пост, в котором высказался о публикации персональных данных клиента.

"У поклонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных. После 12 лет войны мы не можем гарантировать защиту данных коллаборантам", — написал позже Гороховский.

На самом же деле ситуация возникла из-за флага, который был за спиной девушки. Хотя она утверждает, что это не российский флаг, как подумали в банке, а флаг Словении. Она опубликовала фотографию в соцсетях, на которой показала его полностью. Справа он действительно похож на символику РФ.

"Хочу сказать одно: это флаг Словении. Данный человек (Гороховский, — ред.) не разобравшись в ситуации, позволил себе выставить меня на всеобщее обозрение. Я ни в коем случае не поддерживаю страну-агрессора. У меня воюет вся моя семья. Я родилась в Украине и люблю ее", — написала девушка.

В сети мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали автора, а другие, напротив, осудили на публикацию изображения своего клиента на всеобщее обозрение и объяснили, что это может быть флаг Словении.

Как оказалось, в 2023 году девушка вместе с мамой переехала в Словению, а в 2024 они перебрались в Германию.

