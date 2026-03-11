На счет "капнет" 100 тысяч: кто из украинцев сможет заработать на земле

Окончательная стоимость определяется условиями действующего договора аренды

На украинском рынке земли активизировались профильные посредники. В частности, киевская инвестиционная компания "ЗЕМХАБ.UA" объявила о готовности выкупать земельные паи у собственников по цене, которая может достигать 100 тыс. грн за 1 гектар.

Об этом стало известно из социальных сетей компании, обнародовавшей соответствующие данные. Пока инвестор заинтересован в приобретении участков в пяти областях Украины.

Речь идет за Киевскую, Черкасскую, Полтавскую, Винницкую, Кировоградскую области.

От чего зависит цена

Окончательная стоимость пая определяется условиями действующего договора аренды, как отмечает "ЗЕМХАБ.UA". Представители компании готовы к быстрому оформлению сделки, если размер годовой арендной платы за пай составляет от 25 тыс. грн.

Компания-посредник специализируется на операциях с недвижимостью в аграрном секторе, включая инвестирование, покупку и последующую продажу сельскохозяйственных угодий. Владельцы паев в указанных регионах могут обратиться к специалистам для оценки своего участка и получения индивидуального предложения.

Напомним, недавно стало известно, что владельцам паев и фермерам готовят новые выплаты. Программа реализуется с Министерством экономики Украины и при поддержке PepsiCo и PepsiCo Foundation, что гарантирует стабильность и долгосрочность инициативы. Программа рассчитана на физических лиц (владельцев паев) и малых фермеров, официально зарегистрированных и обрабатывающих угодья. Главная цель – поддержать производственный потенциал в сельской местности в сложных условиях. Подробности читайте в материале "Телеграф" по ссылке.