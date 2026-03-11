Укр

Растения не скажут "спасибо": когда лучше не подкармливать рассаду

Что не стоит делать на огороде весной
Это следует знать, иначе побеги станут мягкими и слабыми

Уже пора готовить первую рассаду для огорода. Однако не все так просто с удобрениями — весной их вносить слишком рано, считают эксперты.

Раннее удобрение может показаться хорошей идеей, но на самом деле не всегда приносит пользу растениям. Причина кроется в холодной почве и особенностях роста корней, о которых знают не все садоводы. Об этом написали в "szeretlekmagyarorszag".

Особенно рискованным является слишком раннее внесение азотных удобрений. Из-за этого побеги растут мягкими и вытянутыми, становятся более уязвимыми к заморозкам и болезням. Наиболее эффективно растение усваивает удобрения в период роста, когда корневая система работает активно и может поглощать питательные вещества.

Поэтому садоводам и огородникам советуют планировать подкормку с учетом температуры почвы и активности растений, а не только календаря. Правильное время для удобрения помогает растениям развиваться крепкими и здоровыми, а также уменьшает риск повреждений от холодных ночей и болезней. Неправильное раннее внесение удобрений может только ухудшить состояние растения.

Лунный посевной календарь на март 2026 года

Открытая почва:

  • Лучшее время для посева и посадки ранних овощей: морковь, редис, петрушка, укроп, салат, лук-севок, чеснок, ранний картофель — с 27 марта. Бобовые в почву лучше высаживать 1-3, 19-20 марта.

Теплицы:

  • Посев семян или высадка рассады тепличных культур (томаты, перец, огурцы, баклажаны, шпинат) — преимущественно в начале месяца (1-3 марта) и в середине/конце (7-8, 19-21 марта).

Подоконник/рассада:

  • Для поздней капусты, кабачков, тыквы, астр и бархатцев лучшее время для посева на рассаду – 1-3, 7-8, а некоторые культуры еще и 15-16 марта.
Что сажать в марте 2026 года
Лунный посевной календарь на март 2026 года. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, 4 правила, как нужно использовать древесную золу, которая может спасти и, одновременно, загубить ваш сад.

