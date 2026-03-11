"Приятный аромат без переплат": SMM-щик Минобороны Украины стал мемом и звездой сети

Ироничные реплики официального аккаунта оборонного ведомства повеселили украинцев

После взрывов в Брянске и Тольятти Министерство обороны Украины в социальных сетях стало подшучивать над любыми постами российских пабликов по этому поводу. Забавные комментарии разлетелись по сети и стали вирусными.

Что нужно знать:

В ведомстве шутят под постами о взрывах в российских городах

Подборки этих эпичных фраз начали активно публиковать крупные Telegram-каналы

Поводом для ироничных ответов стали удары по химическому предприятию и военному заводу в РФ

Под постами российских пабликов об ударе по Брянску с официальной страницы Министерства обороны Украины были оставлены за последние сутки множество ироничных и саркастичных комментариев. Дерзкие ответы быстро разлетелись по социальным сетям и стали обсуждаемыми. Данный стиль отличается нестандартным подходом и смелостью, что делает его неповторимым, как от лица официального оборонного ведомства страны.

Яркие и смелые ответы, подобные этому, стали отличительной чертой работы СММ-отдела Министерства обороны Украины. "Телеграф" в этом материале собрыл одни из самых ярких:

"Ну це пушка"

"Приємний аромат без переплат", — комментарий под видео с пожаром на российском предприятии химической промышленности в городе Тольятти.

"Це запах свободи, насолоджуйтесь"

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Что интересно, разносить ответы Минобороны по сети стали даже крупные паблики в Telegram.

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Telegram

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Threads

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Telegram

Комментарий Минобороны Украины. Скриншот: Telegram

Предыстория

В ночь на 11 марта в России был атакован химический завод "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области. В результате на нем произошел пожар.

Это предприятие является одним из крупнейших производителей удобрений в России и играет важную роль в химической промышленности и аграрном секторе.

Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота.

В этот же день Миниобороны Украины рассказало об ударе по российскому Брянску 10 марта. Атака была совершена по военному заводу "Кремный Эл".

Завод производит полупроводники и микросхемы, составляющие систему управления российских ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в российских городах Белгород и Новороссийский прогремели взрывы. В результате произошли перебои со светом и часть домов осталась без электричества.