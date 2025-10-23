Бандера, Волынь и "польский Львов": матч "Шахтера" в Кракове завершился грандиозным скандалом (видео)

"Шахтер" проиграл "Легии" в скандальной игре

В четверг, 23 октября, "Шахтер" сыграл поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025//26 против "Легии". Горняки провели номинально домашний матч в Кракове (Польша).

Что нужно знать

"Шахтер" принимал варшавский клуб в Кракове

Перед игрой вспыхнул скандал из-за баннера ультрас гостей "Помним Волынь"

"Легия" забила в первом тайме, Горняки ответили во втором, но пропустили в компенсированное время

Встреча, проходившая на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 1:2 в пользу "Легии". Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели довольно равный первый тайм, в котором преуспели гости. На 16-й минуте Рафал Аугустыняк без сопротивления защитников дальним ударом прошил ворота Горняков.

Во втором тайме дончане вышли играть совсем по-другому. Давление на ворота гостей принесло свои плоды на 61-й минуте встречи. Конопля навесил с правого фланга, а Лука Мейреллес головой оформил взятие ворот. Казалось, все идет к ничьей, однако в компенсированное время Назарина привез штрафной, который реализовал Аугустыняк.

"Шахтер" – "Легия" — 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Предупреждения: Марлон Гомес, 33, Конопля, 84, Назарина, 90+3 – Райович, 43

"Шахтер": Фесюн – Азарови, Матвиенко, Грамм, Конопля (Винисиус, 84) – Изаки, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) – Швед (Лукас, 58), Мейреллиш, Эгиналду (Невертон, 59).

"Легия": Тобиаш – Реца, Капюади, Пентковски, Вшолек – Элитим (К. Урбански, 85), Аугустиняк, В. Урбански (Капустка, 59) – Красничи (Стоянович, 67), Райович (Чолак, 59), Ходина (Жевлаков, 85).

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Легия":

Статистика матча "Шахтер" - "Легия"

Отметим, перед игрой прогремел большой скандал. Дело в том, что болельщики "Легии" хотели пронести на трибуны баннер с надписью: "Помним Волынь". Однако служба безопасности "Шахтера" отказалась пропускать поляков с данным баннером. В итоге фаны варшавской команды решили устроить протест, оставшись за пределами арены.

Под занавес первого тайма, болельщики таки пронесли скандальный баннер на арену. Кроме того, фанаты пели антибандеровские кричалки.

Фанаты "Легии" вывесили баннер "Помним Волынь" на матче против "Шахтера"

Кроме того, поляки принесли на стадион баннер, где надпись "Львов" изображена на польском флаге.

Фанаты "Легии" пронесли баннер с надписью "Львов" на польском флаге

Справка: Волынская трагедия (Волынская резня в польской историографии) произошла во времена Второй мировой войны, когда Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова устроили взаимные этнические чистки на Волыни. Тогда погибли десятки тысяч человек. Некоторые политики в Польше считают вопрос Волынской трагедии нерешенным.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в еврокубке. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на втором месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".