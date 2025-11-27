"Шахтер" выбился в лидеры Лиги конференций (видео)

Горняки добыли важные 3 очка в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 27 ноября, "Шахтер" сыграл против "Шемрок Роверс" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась в Дублине (Ирландия).

Что нужно знать

"Шахтер" сыграл с "Шемрок Роверс" в Ирландии

Горняки вышли вперед в 1-м тайме, а во втором тайме команды обменялись голами

Дончане выиграли 3 матча из 4 в Лиге конференций

Игра, проходившая на стадионе "Талла" в Дублине, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки владели ощутимым преимуществом по ходу первого тайма и закономерно ушли на перерыв, ведя в счете. За дончан гол оформил Кауан Элиас, который замкнул прострел Тобиаса с правого фланга. Тем не менее ирландцы имели свой шанс, чтобы забить гол, однако Горняков от верного гола спас Бондарь.

Во втором тайме преимущество "Шахтера" растаяло, и "Шемрок" создавал опасные моменты у ворот Горняков. Тем не менее дончане довели дело до победы. Под занавес встречи Егор Назарина прямым ударом со штрафного поразил ворота хозяев. К слову, украинцу помог рикошет от "стенки". Ирландцы на это ответили голом Конора Мэлли.

"Шэмрок Роверс" – "Шахтер" — 1:2

Голы: Мелли, 87 – Элиас, 23, Назарина, 77

Предупреждения: Лопеш, 76

"Шэмрок Роверс": Макгинти – Грейс, Лопес, Клири – О'Салливан, Хили, Ньюджент (Мелли, 69), Уоттс (Грин, 87), Грант – Хеффни (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69).

"Шахтер": Фесюн – Азарови (Педриньо Азеведо, 74), Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Изаки, Назарина, Криськив (Очеретько, 74) – Невертон (Конопля, 84), Элиас (Мейреллиш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74).

Статистика матча "Шемрок Роверс" - "Шахтер"

Эта победа позволила "Шахтера" подняться на 4-е место в турнирной таблице ЛК.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 5-м туре дончане сыграют против "Хамруна" (11.12.2025).