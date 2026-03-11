На ЧМ-2026 по футболу освободилось место: одна сборная отказалась от участия

Иран отобрался на главный футбольный турнир года

В среду, 11 марта, Иран официально отказался от участия в чемпионате мира по футболу-2026. Иранцы по итогам жеребьевки попали в группу G и должны были сыграть на Мундиале с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Что нужно знать

Трамп пустит Иран на ЧМ-2026

Тегеран отказывается ехать на Мундиаль

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в июне/июле 2026 года

Соответствующее заявление сделал министр спорта Ирана Ахмад Доянмали. Об этом сообщает tv2.

Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера, мы не можем участвовать в чемпионате мира ни при каких условиях. За восемь-девять месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших граждан. Поэтому мы не имеем возможности участвовать в чемпионате в таких условиях. Ахмад Доянмали

Международная федерация футбола (ФИФА) пока не делала никаких официальных заявлений об этом. Кроме того, ФИФА пока не меняла календарь турнира. К слову, президент США Дональд Трамп накануне поприветствовал участие Ирана на ЧМ-2026. Об этом написал в Instagram президент ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут и она сможет принять участие в турнире. Нам всем сейчас необходимо такое событие, как чемпионат мира, чтобы объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, поскольку это показывает, что футбол объединяет мир. Джанни Инфантино

Отметим, на Ближнем Востоке идет война, которая началась с превентивных ударов Израиля и США по Ирану. В ответ Тегеран атаковал не только американские базы и Израиль, но и соседние страны.

Напомним, сборная Украины еще не квалифицировалась на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В первой игре (26.03) украинцы сыграют со Швецией. В случае успеха Сине-желтые за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. В первой и второй встрече наша команда будет "хозяйкой" поля. В случае успешной квалификации на ЧМ-2026 Сине-желтые сыграют в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом.