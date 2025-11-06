"Шахтер" с помощью заготовки Турана прибил "Брейдаблик" в Лиге конференций (видео)

Тренерская задумка помогла пробить оборону гостей

В четверг, 6 ноября, "Шахтер" принимал "Брейдаблик" в рамках поединка 3-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра состоялась в Кракове (Польша).

Что нужно знать

"Шахтер" провел домашний поединок с "Брейдабликом"

Горняки добыли вторую победу в ЛК

Судила встречу румынская бригада арбитров во главе с Андреем Кивулете

Встреча, проходившая на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки впервые в сезоне столкнулись с командой, которая решила с первых минут только защищаться, а не атаковать. "Автобус" у исландцев получился довольной мощный, однако брешь все же была найдена. На 28-й минуте сработала домашняя заготовка "Шахтера", явно поставленная тренерским штабом. Назарина с углового подал в район полукруга, а Артем Бондаренко ударом с лету поразил нижний угол ворот гостей.

Во втором тайме Горняки полностью контролировали ход встречи и даже забили еще. На 65-й минуте отличился Каун Элиас, установивший окончательный счет в матче.

"Шахтёр" – "Брейдаблик" – 2:0

Голы: Бондаренко (27), Кауан Элиас (66).

Предупреждение: Эйнарссон В. (64).

"Шахтёр": Ризнык – Азаров, Бондар, Грам, Винисиус Тобиас – Назарина – Мейреллиш (Швед, 75), Исаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас – Кауан Элиас.

"Брейдаблик": Эйнарссон – Йоунссон К., Маргейрссон, Оррассон, Вальгейрссон – Йоунссон А. (Эйнарссон В., 63), Людвикссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) – Ингварссон (Омарссон, 63), Ульфарссон (Бьярнасон, 63), Торстейнссон.

Статистика матча "Шахтер" — "Брейдаблик"

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Брейдаблик" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).

В чемпионате Украины "Шахтер" — единоличный лидер. А вот в Кубке Украины Горняки вылетели на стадии 1/8 финала, уступив киевскому "Динамо".