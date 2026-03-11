С короткими волосами и фирменной улыбкой: как звезда "Квартала 95" Елена Кравец выглядела в молодости

До популярности Кравец успела поработать в банке и в "МакДональдс"

Известная комедийная актриса и ведущая Елена Кравец начала творческий путь еще в студенческие годы. Благодаря таланту и харизме она быстро стала звездой студии "Квартал 95" и любимицей публики.

"Телеграф" решил выяснить, как Елена Кравец выглядела в молодости. Мы узнали о ней некоторые факты.

Какой в молодости была Елена Кравец

Елена Кравец (в девичестве Маляшенко) родилась 1 января 1977 года в Кривом Роге. После школы она стала студенткой Криворожского экономического института и получила диплом финансиста-экономиста. Однако работать по специальности она не стала, поскольку еще во время учебы всерьез увлеклась КВН.

Елена Кравец в юности

Во время учебы Елена подрабатывала ведущей на криворожской радиостанции "Радио Система", а также пробовала себя в разных профессиях — работала кассиром, бухгалтером в банке и даже менеджером сети фастфудов McDonald’s.

Елена Кравец после выпуска из школы

В 1998 году Маляшенко присоединилась к команде КВН "Квартал 95", где начала выступать вместе с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Спустя два года она переехала в Киев и стала актрисой и административным директором коллектива "Студия Квартал 95".

Елена Кравец вместе с командой "Квартала 95"

Карьера Елены Кравец стремительно развивалась, на сцене ей легко удавалось перевоплощаться в разные образы и завоевать любовь публики. В юмористических номерах она пародировала известных политиков и артистов, среди которых Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, Надежда Савченко и Олег Винник.

Елена Кравец пародировала известных политиков

В 2015–2019 годах Елена Кравец вместе с Владимиром Зеленским снялась в популярном сериале "Слуга народа". А в 2014 и 2015 годах актриса входила в рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала "Фокус".

Елена Кравец в сериале "Слуга народа"

В молодости Елена предпочитала короткие стрижки, иногда экспериментировала с длиной и оттенком волос, однако брюнеткой никогда не была. Ее всегда можно было увидеть энергичной и улыбающейся.

Елена Кравец любила короткие волосы

В 2002 году она вышла замуж за Сергея Кравца. У супругов родилось трое детей: старшую дочь зовут Мария (2003 года рождения), а двойняшек — Иван и Катерина (2016 года рождения).

Свадьба Елены Кравец

Сегодня Елена Кравец продолжает работать над собственными творческими проектами, выступает в монопредставлении "Можно я просто посижу?" и вместе с дочерью запустила подкаст "Дома поговорим" на YouTube. У актрисы сейчас русые волосы чуть длиннее плеч и все такая же лучезарная улыбка.

Елена Кравец сейчас

