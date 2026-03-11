Ловушка на кассе: как супермаркеты заставляют нас больше платить

Вы будете удивлены

Пока покупатели привыкают к высоким ценам, супермаркеты внедряют психологические и технические уловки. Это заставляет нас переплачивать даже тогда, когда мы уверены в своей экономии.

"Телеграф" расскажет, как вас могут обмануть. Мы расскажем о двух популярных схемах

Схема "1+1 не всегда два"

В украинских сетях все чаще используют двойные ценники. Большая цена указана при покупке двух единиц товара, а мелким шрифтом снизу — стоимость за одну штуку, которая часто на 40-60% выше. Покупатель берет один товар, ожидая скидки, но в кассе пробивается полная сумма. Таким образом, вас пытаются поймать на внимательность.

В супермаркетах Британии (например, Tesco) пошли дальше – там вводят "цены для членов клуба". Об этом пишет News.sky. Если у вас нет карты лояльности, цена может быть вдвое выше. В Украине тоже можно встретить подобное, у сети "АТБ" такая практика.

"АТБ" персональная скидка

"Весовой фантом"

Классика, получившая новое дыхание. На кассах самообслуживания весы могут быть откалиброваны с минимальной погрешностью в 5-10 грамм. Если вы приобретаете дорогие деликатесы, орехи или экзотические фрукты, эта "мелочь" приносит магазину миллионные доходы в масштабах сети.

Также стоит обратить внимание на то, что магазины сами фасуют товар (сыр, колбасу) и клеят стикер, где вес указан уже с учетом впитавшей влагу тяжелой пластиковой тары или даже абсорбирующей подложки. Вы платите за пластик по цене пармезана.

