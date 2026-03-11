Выбрали не бокс: как изменились сыновья Усика за 5 лет (фото)

Наследники чемпиона также занимаются единоборствами

Дети чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) Кирилл и Михаил уже делают первые успехи в спорте. В сети появилось занимательное фото детей украинского чемпиона.

Что нужно знать

Сыновьям боксера Кириллу и Михаилу 13 и 11 лет соответственно

Кирилл и Михаил занимаются дзюдо

У Усика есть еще 2 дочери Елизавета и Мария

Паблик usyk.media сравнил фото сыновей Александра. Снимки сделаны в одном месте, но с разницей в 5 лет.

На Фото Александр вместе с сыновьями позирует после стрижки в киевском барбершопе M15. Снимки сделаны в 2021 и 2026 годах. На них видно, как изменились дети боксера за 5 лет.

Александр Усик с детьми Кириллом и Михаилом в барбершопе M15 в 2021 году/Фото: instagram.com/usyk.media

Александр Усик с детьми Кириллом и Михаилом в барбершопе M15 в 2026 году/Фото: instagram.com/usyk.media

И Кирилл, и Михаил, как и отец, пошли в единоборства, правда выбрали не бокс, а дзюдо. Дети Александра занимаются дзюдо в Испании в школе известного украинского самбиста и дзюдоиста, чемпиона мира по самбо и чемпиона Всемирных игр единоборств Ивана Васильчука. В конце 2025 года Кирилл выиграл серебряную медаль на Кубке Испании. К слову, его уже ждут в сборной Украины. Михаил также уже побеждал.

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Алесандр и Екатерина Усики с дочерью Марией/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Елизавета Усик с сестрой Марией/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.