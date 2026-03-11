Может стать опасной ошибкой: не меняйте покрышки на летние до этой даты

Поведение шин определяется в первую очередь не тем, какой месяц мы пишем в календаре, а температурой.

С приходом весны многие автомобилисты спешат на шиномонтаж, чтобы менять резину на летнюю. Однако замена в первые солнечные дни может быть большой ошибкой.

Femcafe рассказывает о том, почему ранняя замена резины может быть не рекомендована и даже опасна. В материале отмечается, что поведение шин определяется в первую очередь не тем, какой месяц мы пишем в календаре, а температурой. А в первые дни весны температура часто бывает непредсказуемой. Даже если днем стоит приятная весенняя погода, то вечером столбики термометров легко могут опуститься ниже +5 градусов. В таких условиях сцепление летних шин с дорогой может значительно ухудшиться, что может привести к увеличению тормозного пути и большей неуверенности при управлении.

"Зимние шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, которая остается эластичной даже на холоде, в то время как летние шины оптимально работают на более теплом асфальте. Именно поэтому их преждевременная замена может быть не только ненужной, но даже опасной", — пишут журналисты.

Замена покрышек

Эксперты отмечают, что есть дата до которой менять зимние шины совершенно нецелесообразно, а во многих случаях даже не рекомендуется — это 15 марта.

"Опыт показывает, что стабильная, постоянно превышающая 7 градусов средняя температура обычно устанавливается только после середины марта. До этого времени зимние шины — просто более безопасный выбор", — говорится в материале.

