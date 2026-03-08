Паралимпиада-2026: украинские биатлонисты выстрелили медальным дублем

Сине-желтые на мажорной ноте завершили второй игровой день

В воскресенье, 8 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась биатлонная индивидуальная гонка среди мужчин с нарушениями зрения. Сразу двое представителей Украины оказались на пьедестале почета.

Что нужно знать

Мурашковский и Суярко выиграли "серебро" и "бронзу" на Паралимпиаде-2026

В спринте они были седьмым и пятым соответственно

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Победу в гонке завоевал китаец Данг Хесун. Второе место занял Максим Мурашковский, а третье — Дмитрий Суярко. Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что 25-летний Мурашковский впервые выиграл паралимпийскую награду. 29-летний Суярко до этого брал две бронзы в Пекине, где также становился олимпийским чемпионом в лыжных гонках. Также на его счету "бронза" в лыжных гонках на Играх-2022.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. Украинцы выиграли все три медали в спринте среди спортсменов с нарушениями зрения.

На Паралимпиаде-2026 прошел второй медальный день. Украинцы боролись за награды в двух видах спорта. Парабиатлонист Тарас Радь выиграл "бронзу" в индивидуальной гонке. Александра Кононова стала третьей в этой дисциплине.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.