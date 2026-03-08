Паралімпіада-2026: українські біатлоністи вистрілили медальним дублем

Синьо-жовті на мажорній ноті завершили другий ігровий день

У неділю, 8 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися біатлонні індивідуальні перегони серед чоловіків з порушеннями зору. Відразу двоє представників України опинилися на п’єдесталі пошани.

Що потрібно знати

Мурашковський та Суярко виграли "срібло" та "бронзу" на Паралімпіаді-2026

У спринті вони були сьомим і п’ятим відповідно

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Перемогу в гонці завоював китаєць Данг Хесун. Друге місце посів Максим Мурашковський, а третє – Дмитро Суярко. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що 25-річний Мурашковський уперше виграв паралімпійську нагороду. 29-річний Суярко до цього брав дві бронзи у Пекіні, де також ставав олімпійським чемпіоном у лижних перегонах. Також на його рахунку "бронза" у лижних перегонах на Іграх-2022.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Цікаво, що українці виграли всі три медалі у спринті серед спортсменів із порушеннями зору.

На Паралімпіаді-2026 відбувся другий медальний день. Українці боролись за нагороди у двох видах спорту. Парабіатлоніст Тарас Радь виграв "бронзу" в індивідуальній гонці. Олександра Кононова стала третьою у цій дисципліні.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України.