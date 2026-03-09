Цены на нефть бьют рекорды: когда в Украине ждать подорожания товаров и продуктов

Чем дольше стоимость будет прыгать, тем больше негативных последствий будет

На фоне роста цены на нефть есть опасения не только относительно повышения стоимости горючего, но и цен на продукты. Но на самом деле ситуация будет иметь больше негативных последствий.

Что нужно знать:

Поднятие цен на нефть повлияет на экономику России

Подорожание товаров не произойдет сразу после скачков стоимости нефти

Как рассказал "Телеграфу" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, до поднятия цен на бензин, дизель или продукты именно из-за ситуации с нефтью еще далеко. Ведь сейчас подорожание нефти влияет непосредственно на продающие ее страны.

"Российская Федерация получает огромный финансовый ресурс, который даст ей возможность воевать. Это опаснее всего. Часто мы говорили, что экономика России ляжет и заставит Путина начать вести переговоры уже сознательно где-то весной. Все прогнозировали, что тогда цены на нефть РФ условно будут по 35-36 долларов", – объясняет эксперт.

Сейчас же, по словам Пендзина, Кремль продает нефть приблизительно за 85 долларов за баррель. Вот это влечет за собой нешуточные последствия. Здесь следует понимать, что сейчас колебания цены нефти не могут сильно повлиять на рынок, но все зависит от продолжительности. То есть, чем дольше рынок нефти будет не стабильным, тем больше негативных последствий будет.

Олег Пенздин

Сколько времени нужно, чтобы бензин и продукты начали дорожать

Эксперт говорит, что в настоящее время повышение цен на заправках напрямую не связано с ценами на нефть. Ведь фактически АЗС продают старые запасы, закупаемые еще по старой стоимости.

"Этим занимаются в Антимонопольном комитете. Сейчас мы будем иметь ценовое плато, потому что те нефтепродукты, которые приходят, уже произведены из более дорогой нефти, они как раз соответствуют тому ценовому предложению, которое есть сегодня на заправках", — говорит Пендзин.

Он добавляет: если цена на нефть будет около 110 долларов за баррель достаточно долгий период, то это как минимум еще 15 грн плюс к цене на заправках. После этого постепенно начнут расти цены на продукты и товары в магазинах.

