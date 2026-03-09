Декрет 4 месяца, увольнение без причины и не только. Нардеп назвала подводные камни проекта Трудового кодекса

Четкого предела между "контролем за работой" и "вмешательством в частную жизнь" нет

Новый проект Трудового кодекса вызвал немало вопросов из-за имеющихся в нем положений о сокращении декретного отпуска до 4-х месяцев, видеонаблюдении на работе и т.д. "Телеграф" обратился к нардепу из профильного комитета Ирине Никорак, чтобы выяснить, какие нововведения планируются на самом деле.

Что нужно знать:

Декрет не уменьшают до 4 месяцев, но планируются изменения

Проект Трудового кодекса требует доработки

Видеонаблюдение на работе — один из самых болезненных вопросов

Как отмечает член Комитета по вопросам социальной политики Никорак, проект нового Трудового кодекса № 14386, поданный Кабмином, был необходимостью. Ведь Украина живет по стандартам 1971 года, а они уже давно не актуальны.

Зачем подавали новый проект и будет ли сокращение прав наемных работников

- Я безусловно разделяю обеспокоенность резонансом, который вызвал правительственный проект № 14386. Трудовой кодекс — это своеобразная "экономическая конституция", и любые изменения здесь воспринимаются как движение по минному полю.

Никорак отмечает, что в этом вопросе важно отбросить эмоции и разобраться, где "страшилки", а где реальный расчет Минэкономики. Ведь логика министерства понятна: действующий КЗоТ 1971 года – это музейный экспонат. Он писался для плановой экономики, где работодатель был один – государство.

Главная цель № 14386:

Дерегуляция – максимально упростить процедуру увольнения и найма, чтобы стимулировать бизнес выходить из "тени".

Гибкость – легализация дистанционной работы, фриланса и т.д. Это критически важно для рынка труда в сегодняшних реалиях.

Евроинтеграция — приведение норм в соответствие с директивами ЕС, хотя именно здесь возникает больше всего споров относительно "социального демпинга".

Ирина Никорак

Какие "страшилки" медиа о Трудовом кодексе — миф

1. Декретный отпуск будет всего 4 месяца

Миф. На самом деле речь идет о гармонизации с европейской моделью. Проект не "забирает" 3 года отпуска по уходу за ребенком, но он поощряет скорейшее возвращение к работе через финансовые инструменты и возможность разделения отпуска между родителями. Сокращение до 4 месяцев – это манипуляция цифрами относительно обязательной оплачиваемой послеродовой части, а не общего права на уход за ребенком.

Заметим, что в проекте речь идет не о конкретном урезании декрета, а об отдельном 4-месячном оплачиваемом отпуске для родителей.

2. Видеонаблюдение и мониторинг почты

Правда, но с нюансами. Проект №14386 действительно пытается легализовать то, что де-факто уже существует. Речь идет о разрешении работодателю контролировать работу работника с помощью видеонаблюдения. Фактически почти каждое заведение и так имеет камеры наблюдения, так или иначе фиксирующие работу.

При этом есть существенный риск, ведь четкого предела между "контролем за работой" и "вмешательством в частную жизнь" нет. Депутат говорит, что этот пункт может стать основным полем битвы в парламенте.

3. Сокращение прав работников

Реальные угрозы, по мнению Никорак:

Увольнение без причин: Предлагается расширить право работодателя увольнять работника "в связи с утратой доверия" или "по экономическим причинам" без согласования с профсоюзами.

Предлагается расширить право работодателя увольнять работника "в связи с утратой доверия" или "по экономическим причинам" без согласования с профсоюзами. Сверхурочные: Увеличение лимита сверхурочных часов (сейчас это 120 ч в год, предлагается 200+) с согласия сторон, что в наших реалиях часто превращается в принуждение.

"Считаю, что документ в нынешнем виде слишком либерален для работодателя и слишком рискован для работника. Мы не можем строить "рыночную экономику", просто выбрасывая людей на улицу без социальной защиты", — говорит член Комитета.

Она добавляет, что важно поработать над:

Балансом контроля. Четкое ограничение видеонаблюдения (запрет в раздевалках, зонах отдыха и т.п.) и защита тайны переписки, если она не касается коммерческой тайны. Защитой. Никакого сокращения социальных гарантий, в частности, для женщин, матерей, ветеранов других категорий. Роль профсоюзов. Возвращение им права голоса при массовых увольнениях.

"Безусловно и очевидно, что проект № 14386 нуждается в существенной доработке до второго чтения", — резюмировала Никорак.

