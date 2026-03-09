Трамп помогает России? Что на самом деле скрывает решение по нефти для Индии

Политолог рассказал, что может сделать Украину со своей стороны

Разрешение США покупать Индии российскую нефть фактически в обход санкций – это попытка президента Дональда Трампа вытеснить с рынка Китай. Белый дом пытается выполнить обязательства перед Нью-Дели.

Что нужно знать:

Украина должна делать максиму, чтобы исключить возможность экспорта российской нефти

США хотят контролировать нефтяные потоки Ирана

Белый дом взял на себя обязательство по страхованию перевозок через Персидский залив

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, оценивать эти риски в контексте Украины еще рано. Ведь США пообещали временное послабление на 30 дней.

"Это собственные интересы США. Они думали быстро расправиться с Ираном, но не получилось. При этом обязательства перед Индией у них остались, Штаты стремятся их выполнить", — говорит эксперт.

По его словам, основная цель Вашингтона – чтобы нефть не попала в Китай. США приложили максимум усилий, чтобы вытеснить Россию с рынка, теперь пытаются сделать тоже с Пекином. Фактически разрешение Индии покупать нефть, несмотря на санкции, — это то, на что Украина не может повлиять.

Действительно ли США делают шаг к ослаблению санкций против России

Загородний говорит, что окончательный ответ на этот вопрос пока не может дать почти никто. Но все зависит от того, на сколько затянется война и насколько Штаты смогут освободить Персидский пролив.

"Как только пойдет нефть из Персидского пролива и США возьмут под контроль нефть Ирана, я вас уверяю, в Индии сразу не будет российской нефти. Это временное ослабление, для того чтобы американцы выполнили свои обязательства перед Индией", — отмечает политолог.

Он прогнозирует, что активные военные действия на Ближнем Востоке продлятся около недели, а затем Вашингтон предпримет конкретные шаги, чтобы наладить экспорт нефти. Штаты уже взяли на себя обязательства по страхованию рисков, для этого они скорее всего используют военные конвои.

"Стратегически у Трампа остается та же цель, которую он объявил — получить контроль над нефтяными потоками мира, уничтожить ядерную программу Ирана", — объясняет Загородний.

Политолог добавляет, что со своей стороны, Украина должна сделать все для того, чтобы у других стран не было возможности вообще экспортировать нефть из России. Этому помогут удары по нефтепроводам, по портам Новороссийска.

