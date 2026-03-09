Укр

Трамп помогает России? Что на самом деле скрывает решение по нефти для Индии

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 09 марта 2026, 16:36
Фото Коллаж "Телеграфа"

Политолог рассказал, что может сделать Украину со своей стороны

Разрешение США покупать Индии российскую нефть фактически в обход санкций – это попытка президента Дональда Трампа вытеснить с рынка Китай. Белый дом пытается выполнить обязательства перед Нью-Дели.

Что нужно знать:

  • Украина должна делать максиму, чтобы исключить возможность экспорта российской нефти
  • США хотят контролировать нефтяные потоки Ирана
  • Белый дом взял на себя обязательство по страхованию перевозок через Персидский залив

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, оценивать эти риски в контексте Украины еще рано. Ведь США пообещали временное послабление на 30 дней.

"Это собственные интересы США. Они думали быстро расправиться с Ираном, но не получилось. При этом обязательства перед Индией у них остались, Штаты стремятся их выполнить", — говорит эксперт.

По его словам, основная цель Вашингтона – чтобы нефть не попала в Китай. США приложили максимум усилий, чтобы вытеснить Россию с рынка, теперь пытаются сделать тоже с Пекином. Фактически разрешение Индии покупать нефть, несмотря на санкции, — это то, на что Украина не может повлиять.

Действительно ли США делают шаг к ослаблению санкций против России

Загородний говорит, что окончательный ответ на этот вопрос пока не может дать почти никто. Но все зависит от того, на сколько затянется война и насколько Штаты смогут освободить Персидский пролив.

"Как только пойдет нефть из Персидского пролива и США возьмут под контроль нефть Ирана, я вас уверяю, в Индии сразу не будет российской нефти. Это временное ослабление, для того чтобы американцы выполнили свои обязательства перед Индией", — отмечает политолог.

Он прогнозирует, что активные военные действия на Ближнем Востоке продлятся около недели, а затем Вашингтон предпримет конкретные шаги, чтобы наладить экспорт нефти. Штаты уже взяли на себя обязательства по страхованию рисков, для этого они скорее всего используют военные конвои.

"Стратегически у Трампа остается та же цель, которую он объявил — получить контроль над нефтяными потоками мира, уничтожить ядерную программу Ирана", — объясняет Загородний.

Политолог добавляет, что со своей стороны, Украина должна сделать все для того, чтобы у других стран не было возможности вообще экспортировать нефть из России. Этому помогут удары по нефтепроводам, по портам Новороссийска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем на самом деле опасно разрешение США покупать нефть у России.

