Трамп помогает России? Что на самом деле скрывает решение по нефти для Индии
-
-
Разрешение США покупать Индии российскую нефть фактически в обход санкций – это попытка президента Дональда Трампа вытеснить с рынка Китай. Белый дом пытается выполнить обязательства перед Нью-Дели.
Что нужно знать:
- Украина должна делать максиму, чтобы исключить возможность экспорта российской нефти
- США хотят контролировать нефтяные потоки Ирана
- Белый дом взял на себя обязательство по страхованию перевозок через Персидский залив
Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, оценивать эти риски в контексте Украины еще рано. Ведь США пообещали временное послабление на 30 дней.
"Это собственные интересы США. Они думали быстро расправиться с Ираном, но не получилось. При этом обязательства перед Индией у них остались, Штаты стремятся их выполнить", — говорит эксперт.
По его словам, основная цель Вашингтона – чтобы нефть не попала в Китай. США приложили максимум усилий, чтобы вытеснить Россию с рынка, теперь пытаются сделать тоже с Пекином. Фактически разрешение Индии покупать нефть, несмотря на санкции, — это то, на что Украина не может повлиять.
Действительно ли США делают шаг к ослаблению санкций против России
Загородний говорит, что окончательный ответ на этот вопрос пока не может дать почти никто. Но все зависит от того, на сколько затянется война и насколько Штаты смогут освободить Персидский пролив.
"Как только пойдет нефть из Персидского пролива и США возьмут под контроль нефть Ирана, я вас уверяю, в Индии сразу не будет российской нефти. Это временное ослабление, для того чтобы американцы выполнили свои обязательства перед Индией", — отмечает политолог.
Он прогнозирует, что активные военные действия на Ближнем Востоке продлятся около недели, а затем Вашингтон предпримет конкретные шаги, чтобы наладить экспорт нефти. Штаты уже взяли на себя обязательства по страхованию рисков, для этого они скорее всего используют военные конвои.
"Стратегически у Трампа остается та же цель, которую он объявил — получить контроль над нефтяными потоками мира, уничтожить ядерную программу Ирана", — объясняет Загородний.
Политолог добавляет, что со своей стороны, Украина должна сделать все для того, чтобы у других стран не было возможности вообще экспортировать нефть из России. Этому помогут удары по нефтепроводам, по портам Новороссийска.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем на самом деле опасно разрешение США покупать нефть у России.