Венгерской спортсменке поступили смертельные угрозы: Будапешт винит Украину

Читайте внимательно, Панна.

Завтра вы должны проиграть матч Ангелине, иначе мы нападем на вашу мать и бабушку. У нас есть две группы в режиме ожидания у венгерской границы, готовые к бою в случае необходимости, и мы без промедления отправим их к дому вашей матери, чтобы похитить ее, пока она не вернет деньги, которые мы потеряли из-за вашего неповиновения.

Мы знаем о вашей семье и о вас всё: где живут ваша мать и бабушка, где живёте вы и ваши братья и сёстры. У нас есть адреса, номера телефонов, и даже марка вашей машины.

Подумайте об этом сегодня вечером и думайте об этом в каждом розыгрыше игры. От вас зависит, проиграете вы или мы превратим вашу жизнь в ад.

Завтра вы проиграете, или мы пришлем за вашей семьей лучших солдат. Нас больше ничего не волнует.