Венгерской спортсменке поступили смертельные угрозы: Будапешт винит Украину
-
-
Между Украиной и Венгрией вспыхнул очередной скандал на фоне ухудшения отношений
Венгерская теннисистка Панна Удварди (№95 WTA) попросила защиты у венгерских властей. Дело в том, что перед матчем с украинкой Ангелиной Калининой (№189 WTA) в Турции Панна получила угрозы от "группы недоброжелателей".
Об этом сообщает index. По информации источника, Панне пришло письмо, в котором говорилось, что ей нужно проиграть украинке. Иначе две "группы солдат" похитят ее ближайших родственников.
Читайте внимательно, Панна.
Завтра вы должны проиграть матч Ангелине, иначе мы нападем на вашу мать и бабушку. У нас есть две группы в режиме ожидания у венгерской границы, готовые к бою в случае необходимости, и мы без промедления отправим их к дому вашей матери, чтобы похитить ее, пока она не вернет деньги, которые мы потеряли из-за вашего неповиновения.
Мы знаем о вашей семье и о вас всё: где живут ваша мать и бабушка, где живёте вы и ваши братья и сёстры. У нас есть адреса, номера телефонов, и даже марка вашей машины.
Подумайте об этом сегодня вечером и думайте об этом в каждом розыгрыше игры. От вас зависит, проиграете вы или мы превратим вашу жизнь в ад.
Завтра вы проиграете, или мы пришлем за вашей семьей лучших солдат. Нас больше ничего не волнует.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отреагировал на ситуацию, обвинив во всем украинцев. Венгерской теннисистке обеспечили дополнительную охрану в Турции, а ее матч прошел без болельщиков.
"Похоже, мы вступили в период открытых угроз и шантажа, украинцы показали свою силу. Жаль, что мы дошли до этого.
Добавим, что Калинина со счетом 7:6(3), 7:5 победила Удварди и прошла в полуфинал на турнире WTA 125 в Анталии.
Напомним, конфликт Киева и Будапешта обострился после того, как в Венгрии задержали машины "Ощадбанка" с инкассаторами. В задержанных автомобилях было 40 млн. долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.