Украина получила всего 600 ракет Patriot? Эксперты объяснили ситуацию

За зиму противник использовал для ударов по Украине более 700 ракет

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин рассказал The New York Times, что за четыре года войны России против Украины Киев получил всего около 600 современных ракет Patriot. В то же время, только за первые дни войны страны Ближнего Востока использовали более 800 этих ракет. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк объяснили "Телеграфу", с чем связан дефицит ракет, который может обостриться с началом войны на Ближнем Востоке.

Что нужно знать:

MIM-104 Patriot – это передовой американский ЗРК, предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны

Основными поставщиками комплексов и ракет Patriot для Украины являются Германия, США, Нидерланды и Румыния

Украинские военные используют нестандартные подходы, чтобы прикрыть как можно больше городов и объектов, имея небольшое количество средств

Patriot/Mark Holloway от Beatty, Nevada, USA

Почему невозможно просто купить достаточное количество ЗРК Patriot

Как пояснил Следюк, партнеры не могут купить для Украины больше Patriot прежде всего потому, что эти комплексы существуют в очень ограниченном количестве. Их производство занимает много времени, требуются уникальные комплектующие.

Их, чаще всего, делают по заказу. И потому купить их просто так физически невозможно. Тем более что там много таких чувствительных технологий и продавать такие комплексы, условно говоря, направо и налево, невозможно Дмитрий Следюк

Дмитрий Следюк

Кроме того, ракеты для Patriot очень дорогие. По словам руководителя учебного департамента Академии "Дронариум", один заряд ракетной установки Patriot стоит миллионы долларов. Поэтому использовать их имеет смысл только против баллистических ракет и прикрывать важные объекты. К примеру, атомные станции.

Чтобы сбить одну баллистическую ракету, обычно одной ракеты Patriot недостаточно. Для успешной работы необходимо две-три.

Сколько ракет к Patriot получила и использовала Украина

Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилиус заявил, что в течение зимы, за четыре месяца Украина использовала 700 ракет Patriot. В то же время Дмитрий Литвин говорит, что 600. Следюк отмечает, что эту информацию проверить невозможно.

Как пояснил "Телеграфу" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, разница в цифрах может быть связана с тем, что речь могла идти о различных модификациях ракет Patriot PAC-2 и PAC-3.

Зенитная ракета PAC-3 комплекса Patriot

Это разные поколения ракет для ЗРК Patriot. PAC-2 (GEM+) использует осколочно-фугасную боеголовку (до 160 км) против самолетов/крылатых ракет, а PAC-3 (CRI/MSE) работает по принципу прямого попадания для уничтожения баллистических целей.

Юрий Игнат

Баллистические ракеты, которыми Россия атакует Украину, это "Искандер-М" (и их северокорейские аналоги KN-23). Также применяются аэробалистические ракеты "Кинжал", Х-22, противокорабельные "Циркон" и "Оникс".

В течение трех зимних месяцев Воздушные Силы отразили 14 массированных комбинированных атак

По данным Воздушных сил Украины, за четыре года полномасштабной войны, по состоянию на 24 февраля 2026 года, силами ПВО были сбиты:

86 аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"

13 крылатых ракет Х-22/Х-32

12 противокорабельных ракет "Оникс"

274 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"

11 противокорабельных ракет "Циркон"

Если, как отметил Дмитрий Следюк, для сбития каждой из этих почти 400 ракет нужно было до трех ракет Patriot, то можно вычислить, что с начала полномасштабной войны Украина использовала до 1200-1300 таких ракет. Учитывая, что не все могли поразить цель.

По словам Игната, Украина продолжает испытывать критический дефицит ракет для ПВО. Это неоднократно подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что наши Силы ПВО рационально используют ракеты, применяя нестандартные подходы в боевой работе. Военные пытаются прикрыть как можно больше городов и объектов при небольшом количеством средств. Ракеты для ЗРК Patriot производят США и некоторые другие страны.

Мы зависим от партнеров (в плане поставок ракет, — ред.) И Украина, учитывая Ближний Восток, не должна оказаться на втором или третьем плане, Юрий Игнат

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия во время атаки на Харьков 7 марта нанесла удар по жилой многоэтажке. Предварительно, враг использовал ракету "Изделие-30" (Изделие-30, на языке оригинала).