Погиб во время боевого задания на Востоке: что известно о пилоте Александре Довгаче

В понедельник, 9 марта, на Восточном направлении погиб полковник Александр Довгач. Он был Героем Украины и командиром 39-й бригады тактической авиации.

Пилот выполнил боевую задачу ценой своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

"К сожалению, имеем еще одну болезненную потерю для нашей авиационной семьи и всей страны. Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества противника в воздухе и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины. Он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Довгач был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения россиян бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары.

"Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный. Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", — отмечается в сообщении.

Новость дополняется…