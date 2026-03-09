После блокировки счетов забирают треть денег: какие банки так поступают и как вернуть средства

Финансовые учреждения прикрывают эти взыскания "комиссией", хотя ее размер значительно больше, чем должен быть

Все чаще украинцам приходится платить за блокировку/закрытие счетов, которому "Телеграф" посвятил уже несколько статей, не только собственными нервами и временем на сбор дополнительных документов, но и немалыми деньгами. Финансисты научились получать из этого малую выгоду.

Люди вынуждены платить ни за что. Просто, чтобы вернуть не все, а хотя бы часть собственных средств. Не лучшая и даже позорная практика, которую нам доказали юристы, которые постепенно находят ответы на этот беспредел и научились возвращать пользователям деньги через суды.

Банк забирает 30%

Когда простому украинцу блокируют, а затем принудительно закрывают банковский счет, он одновременно сталкивается с двумя дополнительными проблемами. Во-первых, ему отказывают в законном праве на выдачу денег со счета наличными (только безналичным переводом в другой банк), или отдают не все. К примеру, Райффайзен Банк возвращает не более 30 тыс. грн или валютный эквивалент, а когда сумма больше — ничего не отдает. Во-вторых, финучреждения могут применить дополнительную комиссию и делают это все активнее.

Размер комиссии может достигать 30% суммы (!), то есть банк забирает у клиента почти треть денег. Заберет, не спрашивая разрешения, автоматически — вернет почти на треть меньше.

"Банки почти никогда не выдают остаток наличными после расторжения отношений. Как правило, они требуют реквизиты в другом банке для перечисления таких средств. Некоторые банки могут применять комиссии от 10% до 30% за перевод таких средств на счет в другом банке после разблокирования", — рассказал "Телеграфу" адвокат АО Leshchenko&Partners.

Конечно, взимание 30% кем-то воспринимается исключительно как наказание (стандартная комиссия на выдачу наличных/перевод составляет 1-2%). Но чтобы обойти ограничение Нацбанка, финансисты в этих случаях не используют понятие "штраф", а говорят исключительно о специальной комиссии.

"Комиссия при расторжении деловых отношений" — название может быть таким.

"Национальный банк прямо указывал, что законодательство о финмоне не предусматривает для банков права наказывать клиентов штрафами "за нарушение финмон-правил". Но банки начали массово маскировать это под комиссии РКО (расчетно-кассового обслуживания) при закрытии счета", — объяснил нам эту хитрость управляющий партнер адвокатского объединения "Юридическая компания".

Чтобы оправдать себя, банкиры отчасти называют эти 30% заградительной комиссией, целью которой якобы является не заработок, а лишь отпугивание не чистых на руку клиентов, которых приняли за моду называть "дропами".

Но в последнее время в эту категорию (дропов) зачисляют почти всех пользователей, которым не хватит справок для объяснения своих доходов. Требования по финмониторингу у банкиров становятся все более жесткими, о чем уже писал "Телеграф", и люди чуть ли не через одного будут попадать в ряды нарушителей. А простецкие финансисты не упустят возможность и на этом неплохо заработать.

А – Банк, Пивденный, Банк Восток – кто еще?

Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков выделил "Телеграфу" имена украинских банков, которые не гнушаются комиссиями при принудительном закрытии счетов физлицам.

В частности, это А – Банк, Банк Пивденный, Банк Восток (ВСТ Банк).

"В своих подходах к тарификации во время принудительного закрытия счетов финансовые учреждения разделились на два лагеря. К первому относятся банки, применяющие заградительные комиссии на уровне 30%. Среди них выделяется А-Банк, открыто использующий такую ​​комиссию как защитный барьер против "дропов" и для покрытия расходов на антифрод-мероприятия. Похожей политики придерживается и Банк Пивденный, также открыто удерживающий 30% комиссию, однако заявляющий о готовности пересмотреть ее. В свою очередь, Банк Восток внедрил этот тариф относительно недавно и без громкой огласки, что уже стало причиной многочисленных жалоб от клиентов", — отметил Боярчуков.

Во второй лагерь он отнес финучреждения со стандартными или даже лояльными тарифами.

"К примеру, ПУМБ официально отказывается от дополнительных барьеров, и снятие остатков там тарифицируется по стандартной ставке 1,5%. monobank, переводит остатки на счет клиента в другом банке с комиссией от 0% до 5%, и никаких 30% санкций в их актуальных тарифах пока не обнаружено. В то же время, следует обратить особое внимание на то, что перечень банков, которые прибегают к введению высоких заградительных комиссий, постепенно увеличивается", — подчеркнул Максим Боярчуков.

Как вернуть наличные деньги

Сколько бы банк не отказывал вам в выдаче наличных со счета, который принудительно закрывается из-за финансового мониторинга, юристы советуют до последнего настаивать на своем. Согласно постановлению Нацбанка №65 (о финмониторинге), именно в таких случаях физлицо имеет право получить свои накопления через кассу и это право следует отстаивать.

Когда же банк все же настаивает на своем и отказывается выдать наличные, Игорь Ясько посоветовал следующие шаги:

Фиксировать отказ в письменном виде: официальное заявление в банк с требованием выдать средства, регистрация обращения, сохранение всех писем и ответов.

Четко и структурировано предоставить все запрашиваемые документы и объяснения, указать экономическое содержание операций и источник средств.

Обратиться к юристам и подать жалобу НБУ с добавлением копий переписки и договоров. Иногда уже на этом этапе банк становится более покладистым.

Параллельно готовить иск в суд по поводу незаконности удержания средств/комиссий, если сумма значительна и время ожидания превышает разумные пределы.

"Это хорошо работает, когда у клиента "чистая" история, логическое происхождение средств и банк явно перегнул палку (например, удержал 20-30% "комиссии"). Менее эффективно — когда есть реальные риски по происхождению средств или клиент запутывается в собственных объяснениях", — отметил Ясько.

При этом юристы отмечают, что при больших суммах на счетах и крупных комиссиях — от 100 тыс. грн и более, есть смысл обратиться в суд. Особенно если человек действительно не делал ничего незаконного и банк перехватил через край.

"Есть дела, где Верховный Суд становится на сторону клиента: отменяет комиссии, признает действия банка неправомерными, возобновляет обслуживание и обязывает вернуть все средства", — отметил Игорь Ясько.

Юристы сообщили, что подобных судебных тяжб становится все больше и люди все чаще их выигрывают.