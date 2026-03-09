Миндич подал в суд на нардепа. Почему и кто "насолил" бизнесмену

Сейчас фигурант операции "Мидас" скрывается за границей

Бизнесмен-беглец Тимур Миндич подал в суд на нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщил депутат, опубликовав соответствующий скриншот. По его словам, обратился истец в Печерский суд Киева.

Учитывая, что сейчас Миндич находится за границей и является фигурантом громкого уголовного дела по хищению денег в энергетике, у Железняка возник вопрос: собирается ли фигурант посетить заседание лично.

"Я же надеюсь защиту чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной сделки интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию на тему залога", — говорится в сообщении.

Иск Миндича на Железняка

Заметим, что именно стало прецедентом подачи иска против Железняка неизвестно.

Что известно о Миндиче

Миндич Тимур Михайлович — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". Он фигурант расследования НАБУ по хищению государственных средств.

В СМИ часто называли Миндича "другом" президента Владимира Зеленского, одним из совладельцев фирмы "Квартал 95" и приближенным к Офису президента. Однако у него также есть связи с Игорем Коломойским. Это подтверждает то, что в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат от партии "Відродження" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

Тимур Миндич. Фото: открытые источники

Бизнесмен фигурирует в деле "Мидас", одном из самых громких антикоррупционных расследований последних лет в Украине, в рамках которого расследуются обвинения в крупном мошенничестве и злоупотреблениях в энергетическом секторе, а также возможное влияние на чиновников. Расследование проводится Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

