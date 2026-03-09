Клещей привлекает то, что есть почти у каждого человека: исследования ученых это подтверждают

Об этом нужно знать перед прогулкой

Сезон клещей скоро начнется, и они появятся не только в лесу. Ученые заметили, что определенные вещи, которые есть почти у каждого, могут привлекать этих паразитов.

Ученые говорят, что паразиты реагируют на различные сигналы. Например, они чувствуют тепло и углекислый газ, выделяемый человеком или животным. Для этого у клещей есть специальные сенсорные органы на лапах, как написали в "Zielona.Interia".

Кроме того, исследования показывают, что клещей может привлекать и электромагнитное излучение.

"Луговые и обычные клещи предпочитают электромагнитное поле с частотой 900 МГц – такое же, как в мобильных телефонах", пишет ученый Адам Сбирит и добавляет: "Поэтому теоретически ходить по лугам со смартфоном нецелесообразно. Хотя некоторые исследователи сомневаются в этих результатах".

Клещ на руке. Фото: открытые источники

Исследования в Польше и Словакии показали, что при частоте 900 МГц клещи шли к излучению, а при 5000 МГц прятались в защищенной части. Это означает, что мобильные телефоны и Wi-Fi могут влиять на их поведение, хотя окончательно сказать, что это опасно, пока нельзя.

Объясним, что чаще всего клещи встречаются в лесах, на папоротнике и лесных растениях, но они могут появляться и на приусадебных участках, в скверах и вблизи домов.

