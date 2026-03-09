Украина испытает ракету, которая быстрее "Искандера". Главное из интервью конструктора FirePoint Штилермана

Компания разработала более дешевый аналог ATACMS

Главный конструктор оружейной компании FirePoint Денис Штилерман заявил, что Украина готовится к нанесению удара отечественной баллистической ракетой FP-7 по России. Серийное производство этого оружия уже было налажено.

Об этом рассказал Штилерман в интервью Армия Медиа. "Телеграф" собрал его главные заявления.

Главные тезисы Штилермана:

Баллистическую ракету FP-7 скоро будут испытывать "на соседях".

Компания изготовила клон ракеты С-300 для уже существующих пусковых установок, чтобы после интеграции с радарами (это сложный процесс) создать противобаллистический щит – проект "Фрейя". Эти ракеты выходят дешевле оригинальных С-300 из-за упрощения и применения новых технологий производства.

FP-7 может стать дешевым аналогом ATACMS. Эта ракета имеет дальность до 300 км. Ее боевую часть можно увеличить, но ракета будет стоить в 2,5 раза дешевле ATACMS.

Ракета FP-7

Готовы изготовить FP-7 столько, сколько закажут. Эта ракета не имеет "бутылочной шейки" в производстве, в отличие от "Фламинго", где есть проблема с двигателем, которая сейчас решается.

Пусковые установки должны выглядеть как обычные грузовики, чтобы их невозможно было отследить в потоке авто.

Боевые применения FP-7 должны начаться в начале лета.

Ракета FP-7. Фото: NV

Дальнобойная баллистика FP-9 нужна, чтобы бить по Москве – на российскую верхушку удары по провинции впечатления не производят. Испытания этой ракеты должны стартовать в начале лета. В настоящее время дорабатывают двигатель. Дальность ракеты – до 800 км.

– на российскую верхушку удары по провинции впечатления не производят. Испытания этой ракеты должны стартовать в начале лета. В настоящее время дорабатывают двигатель. Дальность ракеты – до 800 км. FP-9 будет сложно перехватить – скорость "Искандер-М" 800 м/с, а у FP-9 будет 1200 м/с.

Денис Штиллерман

25% ракет должны пробивать московскую ПВО и попадать в цель. Крылатые ракеты и дроны к объектам в Москве долететь не могут.

FP-5 "Фламинго" может лететь по рельефу, даже при высоте полета до 40 метров ее тяжело перехватить.

Дроны FP-1 постоянно совершенствуются. Сейчас, например, тестируется полет с ориентацией с помощью ночных камер и без использования GPS.

Дрон FP-1. Фото: открытые источники

Сейчас производится 200 дронов FP-1/2 в день. Спокойно можно увеличить производство в 2-3 раза.

Спокойно можно увеличить производство в 2-3 раза. Производство Fire Point рассредоточено по разным регионам на 50 объектах общей площадью 200 тысяч кв.м. Прилеты неизбежны, но прилет, о котором говорил Зеленский случайный, целились в соседний объект. Все производственные линии как минимум продублированы. Имеются резервные мощности, на которые можно перейти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по Харькову новой ракетой "Изделие-30".