Олимпиада-2026: украинец Окипнюк борется за медаль во фристайле (прямая видеотрансляция)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
Александр Окипнюк Новость обновлена 20 февраля 2026, 13:35
Александр Окипнюк. Фото Getty Images

Последняя надежда Украины на медаль в лыжной акробатике

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии разыграют медали в мужской лыжной акробатике. Украину в финале соревнований представит Александр Окипнюк.

Что нужно знать

  • 20 февраля на Играх пройдет финал в мужской лыжной акробатике
  • Украину на турнире представляет Окипнюк
  • Еще трое украинцев не сумели пройти квалификацию

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция медальных соревнований по мужской лыжной акробатике от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 14:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужского финала по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии

(Плеер с трансляцией либо ссылка на видеотрансляцию появится здесь ближе к началу соревнований)

Отметим, согласно прогнозам именно в мужской лыжной акробатике украинцы имели самые высокие шансы на медаль. Однако после постоянных переносов соревнований лидеры команды провалились в квалификационном турнире. Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов не сумели попасть в топ-12 по итогам двух прыжков, из-за чего бесславно покидают Игры. Окипнюк уже после первого прыжка сумел попасть в финал с шестым результатом. Добавим, что Котовский находится среди лидеров общего зачета Кубка мира 2025/26.

Видео прыжка Окипнюка в квалификационном турнире

На Олимпиаде проходит 14-й медальный день. Украинцы борются за награды в двух видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.

