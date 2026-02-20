Олимпиада-2026: украинец Окипнюк борется за медаль во фристайле (прямая видеотрансляция)

Последняя надежда Украины на медаль в лыжной акробатике

В пятницу, 20 февраля, на Олимпийских играх в Италии разыграют медали в мужской лыжной акробатике. Украину в финале соревнований представит Александр Окипнюк.

Что нужно знать

20 февраля на Играх пройдет финал в мужской лыжной акробатике

Украину на турнире представляет Окипнюк

Еще трое украинцев не сумели пройти квалификацию

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция медальных соревнований по мужской лыжной акробатике от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Начало в 14:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция мужского финала по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Италии

Отметим, согласно прогнозам именно в мужской лыжной акробатике украинцы имели самые высокие шансы на медаль. Однако после постоянных переносов соревнований лидеры команды провалились в квалификационном турнире. Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов не сумели попасть в топ-12 по итогам двух прыжков, из-за чего бесславно покидают Игры. Окипнюк уже после первого прыжка сумел попасть в финал с шестым результатом. Добавим, что Котовский находится среди лидеров общего зачета Кубка мира 2025/26.

Видео прыжка Окипнюка в квалификационном турнире

На Олимпиаде проходит 14-й медальный день. Украинцы борются за награды в двух видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.