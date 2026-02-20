Вы можете переплатить более 100 грн: цены на популярный кофе в "АТБ" и "Сильпо"

Выгода точно есть

Цены на любимые продукты могут значительно отличаться в сети супермаркетов. В некоторых магазинах его можно купить почти вдвое дешевле, а в других — придется переплатить.

"Телеграф" узнал, что популярный напиток Jacobs Caramel Latte продается в "АТБ" значительно дешевле, чем в "Сильпо". Разница в цене составляет более 100 гривен.

В "АТБ" пачка стоит 160,90 гривен, но сейчас действует акционное предложение со скидкой 36%, которое будет действовать до 24 февраля. Это означает, что купить кофе можно еще дешевле, чем по основной цене.

Цена на кофе. Фото: "АТБ"

Тогда как в "Сильпо" за ту же пачку придется отдать 264 гривны без каких-либо скидок. Разница в стоимости между сетями составляет 103,1 гривны, что делает покупку в "АТБ" значительно выгоднее для тех, кто хочет сэкономить.

Стоимость кофе в магазине. Фото: "Сильпо"

