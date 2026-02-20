В честь советского вождя и немцев. Как раньше называлась главная площадь Харькова

Первое название было связано с учебным заведением

Харьковская площадь Свободы, которая занимает шестое место по величине в Европе, за время своего существования сменила не одно название. Практически каждый исторический период ознаменовался новым именованием.

"Телеграф" расскажет историю смены названия главной площади Харькова. Заметим, что площадь имеет форму реторты, повернутой горлом на Сумскую улицу.

С ХХ века главная площадь города строилась постепенно. Ведь сначала это были небольшие участки перед университетом и другими учебными заведениями, впоследствии на пустующей территории построили государственные здания.

Харьковская ОГА к разрушению. Фото: открытые источники

Майдан Свободы Харьков. Фото: открытые источники

Какие названия имела площадь Свободы:

Ветеринарная площадь – с момента формирования и до 1925 года. Ведь рядом расположен Харьковский ветеринарный институт, который был одним из лучших в Украине на те времена.

Площадь Дзержинского — с 1925 по 1942. Так площадь назвали в честь Феликса Дзержинского, советского государственного деятеля, основателя и первого председателя ВЧК, одного из инициаторов "красного террора".

Площадь Немецкой армии – 1942-1943 годы во время немецкой оккупации Харькова.

Площадь Лейбштандарта СС — с конца марта 1943 по 23 августа 1943. Такое название площадь носила в честь 1-й дивизии Лейбштандарте СС "Адольф Гитлер", захватившей Харьков.

Майдан Дзержинского — 1943-1991 годы.

Майдан Свободы с 1991 по сегодняшний день. Это название было выбрано в честь обретения Украиной независимости и свободы от советского тоталитарного режима.

Что с площадью Свободы сейчас

После полномасштабного вторжения, а именно 1 марта 2022 года, россияне ударили по центру Харькова ракетами. Два "Калибра" попали прямо в здание Харьковской ОГА. В результате атаки были погибшие и пострадавшие, близлежащие дома получили значительные повреждения.

Харьковская ОГА после атаки, 2022 год. Фото: ГСЧС

По предварительным оценкам специалистов, здание ОГА не подлежит восстановлению. Кроме того, в августе 2022 года Россия ударила по центру Харькова ракетой С-300. Она попала на площади перед разрушенным зданием и образовала воронку.

