Олімпіада-2026: українець Окіпнюк бореться за медаль у фрістайлі (пряма відеотрансляція)
Остання надія України на медаль у лижній акробатиці
У п’ятницю, 20 лютого, на Олімпійських іграх в Італії розіграють медалі у чоловічій лижній акробатиці. Україну у фіналі змагань представить Олександр Окіпнюк.
Що потрібно знати
- 20 лютого на Іграх пройде фінал у чоловічій лижній акробатиці
- Україну на турнірі представляє Окіпнюк
- Ще троє українців не зуміли пройти кваліфікацію
На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція медальних змагань з чоловічої лижної акробатики від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 14:30 за київським часом.
Пряма відеотрансляція чоловічого фіналу з лижної акробатики на Олімпійських іграх в Італії
Зазначимо, за прогнозами саме у чоловічій лижній акробатиці українці мали найвищі шанси на медаль. Однак після постійних перенесень змагань лідери команди провалилися у кваліфікаційному турнірі. Дмитро Котовський, Ян Гаврюк та Максим Кузнєцов не зуміли потрапити у топ-12 за підсумками двох стрибків, через що безславно залишають Ігри. Окіпнюк вже після першого стрибка зумів потрапити у фінал із шостим результатом. Додамо, що Котовський перебуває серед лідерів загального заліку Кубка світу 2025/26.
На Олімпіаді проходить 14-й медальний день. Українці борються за нагороди у двох видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.