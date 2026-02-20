"Бавовны стало еще больше": СБУ усилила дальнобойные удары по России, — эксперт

Нового уровня эффективности ведомство достигло при руководстве Евгения Хмары, считает специалист

Служба безопасности Украины усилила интенсивность ударов по территории России. При этом дроны Службы устанавливают рекорды по дальнобойности. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов Службы. "Речь идет не только о самом факте достижения цели, но и о способности обходить многослойную систему ПВО, которая прикрывает стратегические объекты в глубине врага. Оцените и разновекторность выбора целей. Все эти поражения не только создают проблемы для ВПК, но и демонстрируют, что ни один российский регион не может чувствовать себя полностью защищенным", — акцентирует Черненко.

Политолог подчеркивает, что удары являются частью кампании по истощению экономического и военного потенциала противника. "Цель — не только физическое уничтожение объектов, но и постоянное принуждение России тратить ресурсы на защиту глубокого тыла, увеличивая бюджетные расходы на безопасность. Все это повышает стоимость войны для Кремля. Это стратегия длительного истощения, сочетающая военный, экономический и психологический эффекты и формирующая новое качество войны", — пишет экс-нардеп.

"Примечательно, что на новый уровень интенсивности ударов Служба вышла под руководством Евгения Хмары. Боевого генерала, который долгое время как раз и возглавлял Центр специальных операций "А". Именно Хмара был одним из тех, кто ранее приложил руку к разработке многих операций против россиян. А сейчас успешно масштабирует эту работу на новой должности", — резюмирует Черненко.

Напомним ранее стало известно, что недавно СБУ провела три дальнобойных атаки по территории России. Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.