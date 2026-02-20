Дело о "некачественных патронах" украинской компании: что инкриминируют производителю

Директор предприятия подозревает, что дело может быть сфабриковано

12 февраля 2026 года сотрудники СБУ провели обыски в ООО "Спецмашкомплект" — частного производителя патронов для стрелкового оружия калибров 12,7х99 и 12,7х108. В фабуле обвинения указано, что должностные лица предприятия якобы с целью ускорения производства организовали изготовление патронов с использованием некачественных комплектующих — в частности пороха из разных партий, без проведения необходимых технологических операций, а также с применением пуль со стальным сердечником, имеющих микротрещины.

Кроме того, следствие указывает, что продукция "фактически не соответствует заявленным техническим условиям". Предприятие обвинение не признает. Директор ООО "Спецмашкомплект" Игорь Голтвенко в комментарии "Телеграфу" заявил, что формулировки обвинения содержат технические неточности и не соответствуют реальному производственному процессу.

"Мы изготавливаем патроны, а не "набої". Работаем в соответствии с собственными утвержденными техническими условиями — ТУ У 25.4-42639146-005:2024 для патронов 12,7х99 мм и ТУ У 25.4-42639146-004:2024 для патронов 12,7х108 мм", — пояснил он.

Ігор Фоменко та Ігор Голтвенко

По словам Голтвенка, предприятие использует порох одного производителя из Чехии, а каждая производственная партия комплектуется порохом из одной партии. Качество пороха, как утверждает директор, проверялось в учреждениях Министерства обороны Украины и получило подтверждение соответствия.

Относительно упреков об "обжиге" гильз Голтвенко отмечает, что готовая гильза не подлежит термической обработке. Что касается микротрещин в стальном сердечнике пули, директор заявил, что такой контроль не предусмотрен ни одним производителем патронов в мире и отсутствует в технической документации предприятия.

"Несмотря на это, для гарантированного пробития бронированного листа мы самостоятельно ввели чрезвычайно жесткие условия для производителей сердечника. Все партии, не прошедшие контроль, были возвращены производителю и не передавались в производство. Документальные подтверждения этого факта СБУ не заинтересовали", – сообщил он.

Результаты проверок, прострелы со 100 метров

Голтвенко также обратил внимание, что документация по входному контролю материалов и отчеты службы качества не были изъяты во время обысков, несмотря на их релевантность предмету расследования.

Директор предприятия ставит под сомнение логику следствия, отмечая, что уголовное производство было открыто еще в октябре 2025 года, однако производство не останавливалось, а государственные заказчики не были предупреждены о возможных рисках.

"Если следствие считало, что продукция некачественная, логично было бы немедленно прекратить поставки. Вместо этого этого не сделано", — отметил он.

Голтвенко не исключает, что дело может иметь заказной характер или быть выгодным конкурентам-импортерам. Он подчеркнул, что в случае остановки производства это будет иметь последствия для обороноспособности государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной при участии Radio NV и NAUDI, обсудили открытие экспорта продукции украинского оборонно-промышленного комплекса. Производители вооружения и представители власти рассмотрели текущее состояние экспортных процедур и перспективы выхода украинских компаний на внешние рынки.